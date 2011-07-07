Курс НБУ на 08.07.11

Офіційний курс НБУ на 08.07.11100 USD США - 797.0800 (на 7 липня - 797.1500)100 EUR - 1135.5999 (на 7 липня - 1141.3594)10 RUR - 2.8482 (на 7 липня - 2.8581)Облікові курси банківських металів на 08.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121654.34 (на 7 липня-120832.00)961XAG10Срібло-2858.33 (на 7 липня-2820.32)962XPT10Платина-137416.59 (на 7 липня-138544.67)964XPD10Паладій-61375.16 (на 7 липня-61858.84)

Офіційний курс НБУ на 08.07.11 100 USD США - 797.0800 (на 7 липня - 797.1500) 100 EUR - 1135.5999 (на 7 липня - 1141.3594) 10 RUR - 2.8482 (на 7 липня - 2.8581) Облікові курси банківських металів на 08.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121654.34 (на 7 липня - 120832.00) 961 XAG 10 Срібло - 2858.33 (на 7 липня - 2820.32) 962 XPT 10 Платина - 137416.59 (на 7 липня - 138544.67) 964 XPD 10 Паладій - 61375.16 (на 7 липня - 61858.84)

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