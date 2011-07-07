Анонс на 8 липня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Фінансова криза в Білорусі: уроки для Росії та України". Учасники в Москві: Юрій Годін, провідний науковий співробітник Інституту економіки РАН; Андрій Суздальцев, заступник декана факультету світової економіки та політики ГУ-ВШЕ, Іван Чакаров, головний економіст ІК "Ренесанс Капітал". У Києві: Віталій Кравчук, старший співробітник інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

* Прес-конференція на тему: "Безпека перельотів українців". Учасники: Олексій Юньков, заступник начальника управління інспекції Державіаслужби; Олександр Іванчук, начальник комплексу авіаційної безпеки ДП МА "Бориспіль".

* Прес-конференція Президента України Віктора Януковича.

* Прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа: перші враження». Учасники: гендиректор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий, перший заступник міністра праці та соціальної політики України у 2005-2010 роках Павло Розенко; старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.

* Прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа: які наслідки вона несе». Організатори: «ГолосUA» та інтернет-видання «Хвиля». Учасники: народний депутат України, фракція КПУ Алла Александровська, народний депутат України, фракція Партії регіонів Олександр Стоян, народний депутат України, фракція БЮТ Андрій Павловський.

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