Головне на 7 липня

Фінанси

Парламент вніс зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 240 народних депутатів з 369 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що кредити (позики) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і відносяться до державних зовнішніх запозичень.

Міністерство фінансів України оприлюднює графік проведення аукціонів з розміщення державних боргових цінних паперів на внутрішньому ринку. Такий графік може уточнюватися у зв’язку із зміною умов державних запозичень та/або кон’юнктури фінансового ринку. Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) може залучати суб’єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління державним (місцевим) боргом, за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування державного (місцевого) боргу.

Згідно з законом, державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, строковості, а також забезпечення виконання зобов’язань у спосіб, передбачений законом. Правочин щодо надання державної (місцевої) гарантії оформляється в письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повні найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання і кредитора (у разі гарантування виконання зобов’язань за кредитним договором); обсяг кредиту (позики); обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; умови настання гарантійного випадку; строк дії гарантії.

Обов’язковою умовою надання державної (місцевої) гарантії є укладення договору між Міністерством фінансів України (відповідним місцевим фінансовим органом) та суб’єктом господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за виконання гарантійних зобов’язань. Істотними умовами такого договору мають бути зобов’язання суб’єкта господарювання внести плату за надання державної (місцевої) гарантії; надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за гарантією; відшкодувати витрати державного (місцевого) бюджету, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань; сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені. Державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету (крім боргових зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій).

Закон передбачає, що у складі державного бюджету може створюватися державний фонд регіонального розвитку за рахунок надходжень загального фонду державного бюджету.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок 15 відсотків таких доходів спеціального фонду державного бюджету: акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспорті засоби та шини до них, плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

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Чотири держбанки хочуть створити агентство з рефінансування іпотечних кредитів

«Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» і банк «Київ» мають намір створити агентство з рефінансування іпотечних кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління «Ощадбанку» Сергій ПОДРЄЗОВ на прес-конференції у четвер, 7 липня.

За його словами, статутний капітал створюваної структури буде на рівні 35 млн. грн. Основною метою створення агентства є рефінансування іпотечних кредитів з метою зниження їх вартості для фізичних осіб.

Кажучи про схему роботи агентства, він відзначив, що випускатимуться іпотечні облігації, у забезпеченні яких прийматимуться зобов`язання за вже виданими іпотечними кредитами комерційних банків. Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямовуватимуться до комерційних банків для видачі інших іпотечних кредитів.

У свою чергу, перший заступник голови Національного банку України Юрій КОЛОБОВ прогнозує, що у разі, якщо агентство запрацює у нормальному режимі, на першому етапі вартість іпотеки вдасться знизити до 14%, а в подальшому - до 12-12,5% річних.

Учасники прес-конференції відзначили, що перший транш випуску агентством іпотечних облігацій може бути на рівні 1 млрд. грн. Термін обігу паперів 3-5 років.

Планується, що до наглядової ради агентства увійдуть представники чотирьох державних банків і Нацбанку.

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НБУ має намір посилити умови резервування під споживчі кредити

Національний банк України має намір посилити умови резервування і збільшити нормативи для комерційних банків під споживчі кредити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Нацбанку України Юрій КОЛОБОВ на прес-конференції у четвер, 7 липня.

«Ми бачимо загрозу в цьому процесі (збільшення обсягів споживчого кредитування - УНІАН). Ми працюємо над збільшенням резервування і збільшенням нормативів під споживче кредитування », - сказав Ю. КОЛОБОВ. При цьому зазначив, що відповідні документи можуть бути прийняті протягом найближчих двох тижнів.

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Базова інфляція в Україні в червні склала 0,6%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні 2011 року проти травня 2011 року складе 0,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держкомстату, в травні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 3,6%, проти червня 2010 року - 8,3%, в січні-червні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,5%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін на товари та послуги (інфляція) в Україні в червні ц.р. в порівнянні з травнем ц.р. склав 0,4%, з початку року - 5,9%.

Інфляція в червні 2011 року порівняно з червнем 2010 року становить 11,9%.

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Міжнародні валютні резерви НБУ скоротились до 37,584 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) у червні 2011 року зменшилися на 0,88%, або на 333,77 млн. дол., - до 37 млрд. 584,05 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року золотовалютні резерви збільшилися на 8,7%, або на 3 млрд. 007,65 млн. дол., – з 34 млрд. 576,40 млн. дол.

Також повідомляється, що на 1 липня у структурі резервів 36 млрд. 231,65 млн. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція у МВФ — 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення — 8,32 млн. дол., золото — 1 млрд. 344,05 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.

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Рада ухвалила в цілому зміни до Податкового кодексу щодо "спрощенки"

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 264 народні депутати із 362, зареєстрованих у сесійній залі.

До законопроекту, який сьогодні розглядався у другому читанні, було подано 600 поправок, 367 з яких були враховані.

Серед поправок, які були враховані і містяться в уваленому законі, норма, яка передбачає, що до введення у дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи – підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

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ПЕК

«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за червневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований у червні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» близько 860 млн. дол. США за імпортований у червні природний газ.

Ціна природного газу для компанії у другому кварталі 2011 року становила близько 297 дол. за 1 тис. куб. м.

Компанія також нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

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Болгарія планує різко скоротити закупівлі російського газу

ВАТ "Газпром" може втратити ще одного споживача у Європі. Слідом за Хорватією, Болгарія розраховує різко скоротити закупівлі російського газу - з нинішніх 2 млрд. кубометрів до 500 тис.

Як пише російська газета «КоммерсантЪ», країна сподівається на збільшення власного видобутку, закупівлю газу в Туреччині, а також на розробку сланцевого газу.

Про те, що Болгарія має намір у найближчі два-три роки відмовитися від довгострокових контрактів з "Газпромом", заявив міністр економіки, енергетики і туризму Трайчо ТРАЙКОВ. За його словами, країна прагне до того, щоб купувати у Росії не більш як 500 тис. кубометрів газу на рік: це означає падіння російського експорту до Болгарії вчетверо. Зараз країна споживає 2,5 млрд. кубометрів газу на рік, з яких 2 млрд. надходять з Росії - головним чином через швейцарську Overgas Inc (контролюється "Газпромом" і болгарською "Овергаз") та інших посередників. Як заявив міністр, зменшити частку російського газу Болгарія планує за рахунок власного видобутку і закупівель газу у альтернативних постачальників.

У першу чергу, Болгарія розраховує на регіональну компанію Direct Petroleum, яка найближчим часом почне дослідження покладів газу в Ловечі (центральна частина країни). Запаси родовища оцінюються на рівні 10 млрд. кубометрів, і за рік-два "там реально видобувати до 1 млрд. кубометрів на рік", підкреслив міністр. Крім того, в планах Болгарії зберігається будівництво газопроводу до Туреччини, яким можна одержувати до 1 млрд. кубометрів азербайджанського газу "вже у 2012 році". Також, додав міністр, Болгарія розраховує на будівництво газопроводу до Румунії на півночі і до Греції на півдні, не говорячи вже про Nabucco, який має забезпечити Європу газом з Азії в обхід Росії. Таким чином, підсумував міністр, у найближчі два-три роки зменшити частку російського газу в енергобалансі Болгарії і відмовитися від довгострокових контрактів з "Газпромом" реально. У "Газпромі" його заяву не коментували.

Це не перша заява болгарської влади про намір скоротити імпорт російського газу. Зокрема, йшлося про розробку родовищ сланцевого газу, запасів якого в Нові-Пазарі (у північно-східній частині Болгарії) "вистачить на 300 років уперед". Проект розробки вже є - ним зацікавилася американська Chevron, що заявила про готовність вкласти у дослідження і розвідку 30 млн. євро.

Водночас, Болгарія бере участь у будівництві російського газопроводу South Stream - усі необхідні угоди вже підписані.

Одна з європейських держав вже відмовилася від імпорту російського газу - з 2011 року його перестала купувати Хорватія, куди "Газпром" продавав близько 1 млрд. кубометрів на рік. Хорватія, нагадаємо, замістила ці обсяги за рахунок італійської ENI. Хорватська INA Group тоді повідомила, що її дочірня Prirodni plin підписала з ENI трирічний контракт на постачання до 750 млн. кубометрів на рік.

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На реакторі АЕС "Фукусіма-2" виникла пожежа, система охолоджування тимчасово зупинена

У будівлі першого енергоблоку зупиненої після землетрусу японської АЕС "Фукусіма-2" виникла пожежа, з неї вириваються язики полум`я. Причини пожежі поки що не встановлені. Як пише ІТАР-ТАСС, про це повідомила сьогодні компанія-оператор АЕС "Токіо електрик пауер".

Для з`ясування причин пожежі робота системи охолоджування реактора тимчасово припинена. Компанія розраховує знову запустити її впродовж сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, на АЕС "Фукусіма-1" після землетрусу і цунамі 11 березня 2011 р. відбулася серія вибухів. У результаті з ладу вийшли системи автоматичного охолоджування реакторів. У районі станції різко підвищився радіаційний фон. Жителі населених пунктів, розташованих в радіусі 20 кілометрів від "Фукусіми-1", були евакуйовані. На сьогодні ведуться роботи з встановлення над енергоблоками "Фукусіма-1" захисних ковпаків зі спеціальної синтетичної тканини.

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"Газові" судові справи

Суд відмовив Тимошенко у задоволенні клопотання про відвід судді Кірєєва

Печерський райсуд Києва відмовив екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО в задоволенні клопотання про відвід судді Родіона КІРЄЄВА як безпідставне.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову оголосив головуючий в процесі Р. КІРЄЄВ після півторагодинного перебування у дорадчій кімнаті.

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Єврокомісар Фюле заявляє про посилення стурбованості щодо справи Тимошенко

Брюссель. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ заявляє про посилення стурбованості щодо справи, порушеної проти Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ш. ФЮЛЕ заявив українським журналістам сьогодні, відповідаючи на прохання прокоментувати хід судового процесу в Печерському райсуді м. Києва, де проходить розгляд кримінальної справи по звинуваченню екс-прем`єр-міністра Ю. ТИМОШЕНКО в незаконному підписанні газових контрактів в 2009 році.

«Ми висловлювали нашу стурбованість ще в січні. І справа не в кількості справ, а в кількості людей, які перебувають під вартою, або проти яких розслідуються справи. Я можу тільки сказати, що наша стурбованість лише зросла за цей час ", - сказав комісар.

У той же час, Ш. ФЮЛЕ не став коментувати безпосередньо процеси, що відбуваються в залі суду.

Відповідаючи на запитання щодо того, наскільки співпраця з Європейською народною партією сприяє залученню уваги до Ю. ТИМОШЕНКО з боку Європи, Ш. ФЮЛЕ зазначив, що не бачить тут прямого зв`язку.

«Вона була прем`єр-міністром України, вона тісно працювала з ЄС, і цього досить для нас, щоб цікавитися, що відбувається в Україні, що відбувається з нею і її колишніми колегами», - сказав комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в залі Печерського райсуду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та співробітниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді Родіона Кірєєва за порушення порядку на засіданні намагалися примусово видворити з залу народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Євгена СУСЛОВА. Потім в зал суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силою вивели Є. СУСЛОВА з залу, при цьому виштовхуючи журналістів. Пізніше за порушення порядку із залу суду була виведена Ю. ТИМОШЕНКО. Суддя заборонив їй бути присутнім на засіданні суду.

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Агро

Верховна Рада прийняла закон про Державний земельний кадастр

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про Державний земельний кадастр".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 260 народних депутатів з 367, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташованих в межах Державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками та користувачами.

Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при регулюванні земельних відносин; ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійсненні землеустрою; проведенні оцінки землі; та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; плати за землю.

Кадастр ведеться на електронних і паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних і паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом міністрів України відповідно до вимог цього закону, він є державною власністю.

Систему органів, які здійснюють ведення Державного земельного кадастру, складають центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи.

У кадастр включаються такі відомості про картографічній основі: склад відомостей, які відображаються на картографічній основі; дата створення картографічної основи; відомості про особу, який створив картографічну основу; масштаб (точність) картографічної основи; система координат картографічної основи.

Об`єктами Державного земельного кадастру є землі в межах державного кордону України; в межах території адміністративно-територіальних одиниць; у використанні земель; ділянка.

Відомості кадастру є офіційними. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при його формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, а також у тому числі за рахунок стягнення плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру.

За внесення відомостей в Державний земельний кадастр, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата. Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлюються Кабінетом міністрів України.

Закон вступає в силу з 1 січня 2012 року, крім низки пунктів.

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«Авангард» запустив першу чергу птахокомплексу з виробництва яєць у Хмельницькій області

Компанія «Авангард», один з найбільших виробників курячих яєць і яєчних продуктів в Україні, завершила будівництво першої черги птахівничого комплексу «Авіс» у Кам`янець-Подільському районі Хмельницької області.

Як говориться в повідомленні компанії, комплекс «Авіс» - один із головних проектів, на реалізацію якого холдинг «Авангард» залучив кошти в ході проведення первинного розміщення акцій компанії «IPO» на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 року. Повідомляється, що одночасно будується аналогічний комплекс «Чорнобаївське» в Херсонській області.

Як заявила сьогодні на відкритті комплексу генеральний директор компанії «Авангард» Наталія ВАСИЛЮК, ці проекти з закритим циклом виробництва і поголів`ям птиці на три мільйони кожен стануть найбільшими птахівницькими підприємствами на всьому євразійському просторі. При цьому Н.ВАСИЛЮК повідомила, що компанія прийняла рішення про подальше істотне розширення «Авіс». Планується збільшити поголів`я курей-несучок до 5 мільйонів голів.

Крім того, комплекс матиме складські приміщення, цех по забою курей потужністю переробки 6 тис. голів за годину, лінію по сортуванню та упаковці яєць потужністю 360 тис. штук на годину. Також тут буде побудований комбікормовий завод потужністю 60 тонн кормів у годину.

Крім того, проект передбачає будівництво біогазового заводу потужністю 20 МВт / год, який перероблятиме курячий послід, генеруючи тепло та електроенергію. Даний завод дозволить покривати власні потреби комплексу в електроенергії на 100%, а також реалізовувати частину надлишкової енергії в національну електромережу за «зеленим тарифом».

Н.ВАСИЛЮК повідомила, що будівництво біогазового заводу і збільшення виробничих площ планується завершити до кінця 2013 року.

Як уточнила Н.ВАСИЛЮК, інвестиції в обидва проекти - «Авіс» і «Чорнобаївське» - складають 500 млн. доларів, а заплановане збільшення потужностей здорожить проект всього лише на 20%, оскільки для розширення виробництва будуть використані вже наявні виробничі майданчики. При цьому вона зазначила, що компанія не планує залучати кошти ззовні для реалізації проекту по збільшенню виробництва.

В цілому, за інформацією компанії, після повного введення в експлуатацію комплексів «Авіс» і «Чорнобаївське» поголів`я курей-несучок досягне 28,9 млн. голів, а нарощування виробничих потужностей дасть можливість підвищити виробництво яєць більше ніж на 50% - з сьогоднішніх 5 , 2 млрд. штук яєць на рік до 7,2 млрд. штук яєць.

Довідка УНІАН. "Авангард" - одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. займає 26% ринку яєць (43% промислового ринку яєць) в Україні і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України та в Автономній Республіці Крим.

В результаті IPO на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.

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Соцполітика

ВР розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про пенсійну реформу

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проекту закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду голова Комітету ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій СУШКЕВИЧ зазначив, що до проекту закону були подані 1179 поправок. За його словами, 528 поправок були враховані повністю або частково, а 651 відхилено.

У ложі уряду перебуває віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ встановив перед С. ТІГІПКО невеликий плакат із зображенням хреста, під яким написано: «За соціальний фашизм».

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Президент підписав ряд соціально важливих законів - Акімова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав ряд соціально важливих законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 7 липня, на брифінгу заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що підписані закони стосуються захисту прав сімей з дітьми.

«Перший закон скорочує терміни призначення пенсій за особливі заслуги багатодітним матерям. Хочу нагадати, що у нас зараз 31 тис. таких багатодітних матерів, які при минулому режимі призначення пенсій за особливі заслуги могли очікувати більш ніж по півроку. Цей закон передає право призначення цих спеціальних пенсій на рівень місцевих адміністрацій. Це істотно скорочує терміни», - сказала І. АКІМОВА.

Також вона повідомила, що Президент підписав закон, яким передбачається зменшення документи необхідних для отримання допомоги по вагітності та за пологами.

«Зараз це стосується близько 260 тис. жінок. Розмір цієї допомоги становить 1008 грн і якнайшвидше її отримання залежить від спрощення отримання документації», - зазначила І. АКІМОВА.

Третій закон, підписаний Президентом, за словами заступника глави Адміністрації Президента стосується багатодітних сімей.

«По-перше, змінюється статус багатодітної сім`ї. Зараз цей статус отримують ті родини, які виховують дітей від різних шлюбів. До цих пір ця проблема була не врегульована і викликала нерівний підхід у врегулюванні допомоги сім`ям, де виховують дітей від одного і від різних шлюбів. Цей закон дозволяє включити в загальний оборот близько 28 тис. сімей»- сказала АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, у березні В. ЯНУКОВИЧ пообіцяв збільшити допомогу з боку держави багатодітним сім`ям.

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Промисловість

Виробництво легкових авто в Україні у І півріччі збільшилося на 66%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-червні, за оперативними даними, збільшилося на 66,0%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 45,244 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-червні збільшилося на 21,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1351 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні-червні скоротилося на 46,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1452 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтопрому» в 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2%, порівняно з 2009 роком, - до 74,992 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% - до 2693 штук, а виробництво вантажних автомобілів - в 2,2 рази - до 5129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод »і ЗАТ« Бориспільський автозавод ») та ін.

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Фірташ планує розмістити в Херсонській обл. 3 майданчики для оптової торгівлі агрохімією

Відомий український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ планує розмістити в Херсонській області 3 майданчики для оптової торгівлі мінеральними добривами.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК на прес-конференції в Херсоні.

Зокрема, за словами М. Костяк, при особистій зустрічі Д. ФІРТАШ висловив зацікавленість у будівництві в різних частинах Херсонської області трьох майданчиків для оптової реалізації з розфасовкою за різними обсягами мінеральних добрив та іншої агрохімії, які виробляють підконтрольні йому підприємства хімічної промисловості.

Як повідомив губернатор, такі перевалочні бази дадуть можливість аграріям регіону купувати якісні вітчизняні добрива з різним дисконтом від виробника.

Також Н. КОСТЯК зазначив, що найближчим часом в область має прибути група фахівців від корпорації Д. ФІРТАША для вивчення технічних аспектів цього питання.

Нагадаємо, що раніше М. КОСТЯК заявив про інтерес з боку Д. ФІРТАША в будівництві морського терміналу для перевалки хімічних вантажів на судна, для подальшого транспортування їх замовникам через Дніпро з виходом у Чорне море. Губернатор повідомив і попередньо визначене місце будівництва такого терміналу - селище Станіслав Білозерського району.

Довідка УНІАН. Дмитро ФІРТАШ володіє низкою великих хімічних підприємств України: ВАТ «Азот» (Черкаси), ПАТ «Сєвєродонецьке об`єднання «Азот», ВАТ« Концерн «Стирол» (Горлівка Донецької обл.) та ВАТ «Рівнеазот». Також до активів Д. ФІРАТАША в титановій галузі відносяться «Кримський титан» (Армянськ, АРК, належить 50% -1 акція), його філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» (Житомирська обл.) та «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» (Дніпропетровська обл.). Крім того, до активів Д. ФІРТАША належать ВАТ «Кримський содовий завод» (Красноперекопськ, АРК) і банк «Надра».

Крім українських, бізнесмен володіє компаніями в Австрії, Угорщини, Німеччини, Італії, Таджикистані, Швейцарії, Естонії і на Кіпрі.

У міжнародній холдингової компанії "Group DF" (GDF, Група Дмитра ФІРТАША), в якій консолідовані належні йому активи, об`єднані в групу хімічні підприємства в Східній і Центральній Європі з виробництва мінеральних добрив, органічних кислот, діоксиду титану та кальцинованої соди.

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