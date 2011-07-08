Сьогодні відбудеться інавгурація нового президента Латвії

Інавгурація нового президента Латвії Андріса БЕРЗИНЬША відбудеться у п`ятницю в Сеймі (парламенті) балтійської республіки.

Як передає РІА «Новости», новий президент виступить з промовою перед депутатами Сейму і принесе урочисту клятву. Після цього екс-глава держави Валдіс ЗАТЛЕРС вручить йому ключі від офіційної резиденції президента в Ризькому замку.

Раніше А.БЕРЗИНЬШ вирішив відмовитися від проведення балу на честь своєї інавгурації. Замість цього глава держави відвідає свою першу школу, що розташована в Аматському краї країни.

А.БЕРЗИНЬШ був обраний на посаду президента Латвії 2 червня. У Латвії президента обирає Сейм. На цю посаду претендували два кандидати - чинний глава держави В.ЗАТЛЕРС і екс-глава Торгово-промислової палати А.БЕРЗИНЬШ.

Для перемоги в першому турі кандидату необхідно було набрати не менше 51 голосу парламентаріїв із 100. Кандидатуру А.БЕРЗИНЬША у ході таємного голосування підтримали 53 депутати, за В.ЗАТЛЕРСА проголосував 41 депутат.