ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Американські IT-гіганти ведуть світ до нової кризи» пише - постійне роздмухування американськими фінансистами капіталізації таких компаній як Facebook, Skype і Google загрожує всій світовій економіці істотними катаклізмами. Нова інтернет-криза може бути ще потужнышою, ніж "крах доткомів" 2001 року ...

http://delo.ua/tech/amerikanskie-it-giganty-vedut-160563/

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Також «Дело» в публікації «Нацбанк зробить споживчкредити невигідними» пише - НБУ стурбований зростанням споживчого кредитування населення. Щоб охолодити «тягу» банків до позик такого роду, регулятор може збільшити резервування під споживчі кредити ...

http://delo.ua/finance/nacbank-sdelaet-potrebkredity-160554/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Депутати відкрили стару землю», в якому пише - парламент схвалив створення єдиного державного земельного кадастру. З 2012 року дані про земельні ділянки будуть перебувати у відкритому доступі, акт про право власності на землю можна буде отримати в органах юстиції безкоштовно, а термін видачі витягів з кадастру скоротиться до двох тижнів. Експерти називають документ революційним, однак відзначають, що кадастр не має самостійного юридичного значення без держреєстру прав на землю. У законі також не прописані норми контролю реєстраторів і не визначена вартість послуг ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1674660

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Податковому кодексу принесли зміни», в якому пише - податкові правила знову змінені. Учора депутати переглянули критерії для автоматичного відшкодування ПДВ, ввели мораторій на перевірки податковими органами малого бізнесу і скасували стягнення штрафів за несплачені соціальні внески. Однак юрособи і надалі не зможуть враховувати в своїх валових витратах витрати, понесені від операцій з "єдинщиками", а податок на нерухомість місцеві органи влади зможуть ввести на півроку пізніше обіцяного ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1674671

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Термінал став чинником», в якому пишуть - будівництво терміналу для постачань зрідженого природного газу на український ринок сприяє не тільки скороченню його залежності від російських енергоресурсів, але і підвищує відкритість для західних інвесторів. Тим самим збільшуються шанси «Нафтогазу» домогтися від «Газпрому» зниження ціни на російське блакитне паливо ...

http://markets.eizvestia.com/full/terminal-stal-faktorom

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Кожному дадуть по іпотеці» пишуть - чотири держбанку за сприяння НБУ мають намір створити спеціалізовану фінансову установу, яка буде займатися рефінансуванням іпотечних кредитів. Механізм, заснований на європейській моделі сек'юритизації іпотечних активів, покликаний знизити вартість іпотеки до 12-14% річних у гривні. Це дозволить банкам використовувати для житлового кредитування короткі ресурси ...

http://finance.eizvestia.com/full/kazhdomu-dadut-po-ipoteke

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«Економічні вісті» у матеріалі «Резерви пішли на спад» пишуть - золотовалютні резерви Нацбанку після зростання на початку року скорочуються вже другий місяць поспіль. Головну причину цього експерти бачать у збільшенні імпорту, спровокованому в тому числі активізацією споживчого кредитування ...

http://finance.eizvestia.com/full/rezervy-poshli-na-ubyl

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Газета «Сегодня» у публікації «Мафія Київського вокзалу: «дах» таксистів збільшив побори, ціни злетять» пише - без знайомств стати таксистом біля вокзалу неможливо ...

http://www.segodnya.ua/news/14265874.html

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Також «Сегодня» у публікації «Підсумки 61-го року життя Януковича: 12 головних подій» пише - за 12 місяців після 60-річчя президент зміцнив контроль над країною, але отримав податковий Майдан і падіння рейтингів ...

http://www.segodnya.ua/news/14265834.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Росія і Україна: пов'язані однією «НИТКОЮ» пише - Росія звернулася з проханням передати їй в оренду полігон «НИТКА», розташований у Криму. Звернення не вартувало б особливої ​​уваги, якби не ті перипетії, які спостерігалися навколо цього полігону останніми роками ...

http://economics.unian.net/rus/detail/94448

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росія не віддає програне» пише - німецький бізнесмен Франц Зедельмайер створив відразу два прецеденти: за його позовом Верховний суд Швеції зняв імунітет з частини будівель торгпредства, а російська влада заявила про відмову виконувати це рішення ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263625/rossiya_ne_otdaet_proigrannoe

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Також «Ведомости» в публікації «Верфі без коштів» пишуть - ЦБ Росії ризикує залишитися ні з чим в процесі банкрутства Межпромбанка. Закладені по кредитам банку на 32 млрд руб. Балтійський завод і "Північна верф» можуть бути визнані банкрутами ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263627/verfi_bez_sredstv

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Видання «Известия» в публікації «Чи доведеться чекати півроку посилки з-за кордону» пише - «Пошта Росії» попереджає, що так відбуватиметься після вступу нових митних правил ...

http://www.izvestia.ru/news/494001

(УНІАН)