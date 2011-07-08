Україна приречена співпрацювати з Росією - Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна приречена співпрацювати з Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, це він сказав сьогодні на прес-конференції e Києві.
«Ми приречені бути партнерами. І ми знаємо, що наша позиція повинна відстоювати національні інтереси», - сказав Президент.
Говорячи про Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану, В. ЯНУКОВИЧ зауважив, що запропонована Україною формула «3 +1» є «нашою стратегією, і країна буде її відстоювати».
Він висловив сподівання, що Україні буде співпрацювати з Митним союзом в багатьох сферах, у тому числі в енергетиці, машинобудуванні, авіабудуванні тощо.
Також В. ЯНУКОВИЧ зауважив, що в планах співпраці - задіяти український суднобудівний комплекс для модернізації кораблів ЧФ РФ, торгового флоту.
Велику перспективу співпраці з Росією він бачить в нафтовій галузі.
«Перспективи співпраці величезні», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.