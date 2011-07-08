Розгляд справи Тимошенко перенесено на 11 липня. Госпіталізовано її захисника

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ переніс розгляд кримінальної справи, порушеної проти екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, на 11 липня через госпіталізацію її захисника Миколи ТИТАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя оголосив після перерви у засіданні суду, отримавши медичну довідку від лікарів, в якій зазначається, що М. ТИТАРЕНКО госпіталізований у відділення кардіології Київської обласної лікарні.

При цьому суд зобов'язав підсудну повідомити своєму захисникові про дату та час наступного засідання, на яке він повинен принести довідку про стан здоров'я.

Наступне судове засідання має відбутися 11 липня о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, М. ТИТАРЕНКО госпіталізували з діагнозом «гостра серцева недостатність».