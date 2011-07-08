Анонс на 11 липня

* Печерський районний суд м. Києва продовжить засідання з підготовки розгляду кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка по суті.

* Круглий стіл на тему: «Кримінальна юстиція сьогодні». Організатор - Українське юридичне товариство. Запрошені: відомі вчені-юристи, адвокати, правозахисники, політологи, дипломати, представники органів державної влади та міжнародних організацій.

* Прес-конференція голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця на тему: «Звіт про роботу Держлісагентства України в першому півріччі 2011 року». Питання: Основні економічні показники роботи агентства; пожежонебезпечний стан у лісових масивах України; Результати проведення аукціонів з продажу лісоматеріалів необробленої деревини заготівлі в І, ІІ та ІІІ кварталах 2011 року; Оперативна інформація про наявність незаконних рубок в лісах Держлісагентства; Передача лісів, підпорядкованих Міноборони і Мінагрополітики у підпорядкування Державному агентству лісових ресурсів України.

* Правління УСПП і Економічна рада громадських об`єднань і бізнес-асоціацій обговорять вплив податкового законодавства на бізнес-середовище та самозайнятість населення. Буде розглядатися законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України" (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу), прийнятий ВРУ 7 липня 2011. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, голова ГоловКРУ Петро Андрєєв, голова Правління корпорації «Укравто» Олександр Козіс, віце-президент ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Сергій Дорожкін та ін.

* Прес-конференція на тему: "Проект нової редакції закону про банкрутство: реформа Президента України або профанація чиновників?". Учасники: Павло Михайліді, президент Союзу кризових менеджерів України; Сергій Багмет, практикуючий арбітражний керуючий, президент Запорізької незалежної асоціації арбітражних керуючих; Шафагат Набієв, практикуючий арбітражний керуючий, м. Кривий Ріг.

* Круглий стіл на тему: "Рік до фінального матчу Євро-2012 в Києві: чи захочуть повернутися туристи в українську столицю?". Учасники: Анатолій Голубченко, заступник голови КМДА; Микола Грицик, голова управління з питань туризму і курортів КМДА; Олександр Бригинець, голова постійної комісії з питань культури і туризму в Київраді, Андрій Ставенко, керівник агентства з розміщення вболівальників під час футбольного чемпіонату компанії TUI Ukraine.

* Прес-конференція на тему: «Заборона споживчого кредитування в іноземній валюті і стан кредитування в Україні». В роботі візьме участь президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-євразійської банківської федерації Олександр Сугоняко.

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