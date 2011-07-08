Головне на 8 липня

Фінанси

Активи українських банків досягли 1 трлн. грн.

Активи українських банків за січень-червень 2011 р. зросли на 8,4%, у т.ч. за червень - на 0,059%, - до 1,021 трлн. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальні активи банків становлять 1,181 трлн. грн., із яких: 67% – кредити; 8,9% – вкладення в цінні папери; 6,4% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,3% - готівкові кошти, банківські метали й кошти в НБУ.

Зобов`язання банків зросли на 8,4% - до 871,9 млрд. грн. У структурі зобов`язань 34,2% (або 297,9 млрд. грн.) становили кошти фізичних осіб, 19,3% (або 168,2 млрд. грн.) - кошти суб`єктів господарювання, 19,1% (або 166,4 млрд. грн.) - міжбанківські кредити і депозити.

Капітал українських банків за вказаний період зріс на 8,8% і становив 149,8 млрд. грн., або 14,7% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 9,2% - до 159,3 млрд. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій станом на 1 липня 2011 року мали 178 банків.

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Мінфін 11 липня визначить банки для виплат зарплат бюджетникам і соцдопомог

Міністерство фінансів 11 липня проведе конкурс з відбору уповноважених банків, через які будуть здійснюватися виплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери, а також соціальної допомоги.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства.

Згідно з порядком проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24 вересня 2010 року № 1086, до участі в конкурсі допускаються банки, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (крім «Ощадбанку»), у яких значення нормативу миттєвої ліквідності протягом останніх 6 місяців становило не менше 20%.

Конкурс відбудеться за умови надходження конкурсної документації більш ніж від одного банку-претендента.

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ВР ухвалила зміни до закону про держзакупівлі з урахуванням всіх пропозицій Президента

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» з урахуванням усіх пропозицій Президента країни.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 263 з 335 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня 2011 року прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документа. 1 червня під час візиту в Брюссель перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує доопрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами СБ.

17 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скористався правом вето щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (№ 7532).

В.ЯНУКОВИЧ повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

Зокрема, Президент вважає, що запропоновані зміни суттєво обмежують сферу застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

На думку Президента, пропозиції про виключення зі сфери дії закону закупівель, які здійснюються за кошти підприємств державного та комунального секторів економіки, не відповідають європейським стандартам, міжнародним зобов`язанням України про адаптацію її законодавства до законодавства ЄС.

«Істотне розширення переліку випадків, на які не поширюється дія закону, а, отже, і процедури закупівлі, може призвести до обмеження конкуренції у відповідних сферах, підвищення корупційних ризиків під час здійснення відповідних закупівель, а також до неефективного витрачання бюджетних коштів та додаткових бюджетних витрат », - наголошується в пропозиціях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне не виводити з-під сфери дії Закону України "Про здійснення державних закупівель" випадки, коли предметом державних закупівель є: товари та послуги, які закуповуються органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (виробничими майстрами і підсобними господарствами таких установ та ізоляторів); товари та послуги, які безпосередньо закуповуються для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких та туристичних заходів та фестивалів; корми для циркових тварин; товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення ( створення) початкових відеоматеріалів, аудіовізуальних творів; товари та послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення будь-яких заходів та офіційного прийому за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та членів Кабінету Міністрів України; послуги з авіаперевезення всіх державних офіційних делегацій.

Крім того, беручи до уваги, що закон значно розширює можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника, Президент вважає за доцільне виключити з чинного переліку предметів закупівлі поставки електричної, теплової енергії, її транспортування; послуги з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення.

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Кабмін збільшив ПФ дотації з держбюджету в 2011 р на 28,2 млн. грн.

Кабінет міністрів України збільшив суму дотації з держбюджету бюджету Пенсійного фонду (ПФ) на 2011 рік на 28,2 млн. грн. – до 40,562 млрд. грн.

Це передбачено урядовою постановою від 20 червня 2011 року №695, розміщеною на сайті Кабміну.

Крім того, даним документом Кабмін збільшив статтю витрат бюджету фонду з виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за різними програмами, на 28,2 млн. грн. – до 36,048 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, своєю постановою від 9 червня 2011 року №643 Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду (ПФ) на 2011 рік. Зокрема, дохідна частина фонду становить 193,452 млрд. грн., витратна – 209,008 млрд. грн.

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ПЕК

Суд визнав недійсною участь «Нафтогазу» в СП «УкрГаз-Енерго»

Київський апеляційний господарський суд своєю постановою визнав недійсним рішення засно

вницьких зборів спільного підприємства ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (місто Київ) від 2 лютого 2006 року в частині участі НАК «Нафтогаз України» в створенні цього СП, а також визнав недійсним статут «УкрГаз-Енерго» в частині участі «Нафтогазу» в капіталі цієї компанії.

Про це сказано в постанові суду від 30 червня 2011 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема, суд задовольнив позов «УкрГаз-Енерго», яке в 2006 році на паритетних засадах було створено «Нафтогазом України» і компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

У матеріалах справи сказано, що при створенні «УкрГаз-Енерго» одним з його засновників - НАК «Нафтогаз України» - були допущені порушення щодо узгодження своєї участі в створенні СП і щодо виконання покладених на «Нафтогаз України» зобов`язань за погодженням статуту «УкрГаз-Енерго» з відповідними міністерствами.

«...суд вважає за доцільне визнати недійсними тільки ті положення статуту «УкрГаз-Енерго», які стосуються тільки одного засновника - НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з неправомірністю його участі в створенні товариства», - зазначається в постанові суду.

Таким чином, апеляційна інстанція відмінила ще й статут спільного підприємства (у редакції від 2 лютого 2006 року) і зміни до статуту (від 28 квітня 2007 року) в частині участі НАК «Нафтогаз України» в акціонерному капіталі «УкрГаз-Енерго».

Нагадаємо, 1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва прийняв рішення про ліквідацію «УкрГаз-Енерго». Суд також визнав недійсним рішення засновницьких зборів засновників компанії від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії.

1 червня 2009 року Київський апеляційний господарський суд вніс зміни в рішення першої інстанції. Зокрема, госпсуд вирішив просто припинити діяльність «УкрГаз-Енерго» шляхом ліквідації, а апеляційна інстанція зобов`язала засновників СП – НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo спільно здійснити заходи з ліквідації.

Вимогу НАК «Нафтогаз України» про створення ліквідаційної комісії було відхилено, а сама компанія ліквідована не була.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАО «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала «УкрГаз-Енерго» ліцензію на постачання 4,8 млрд. куб. м природного газу і газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом строком на 5 років.

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У липні на зустрічі з Медведєвим газові питання будуть вирішені - обіцянка Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує в цьому місяці зустрітися з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і вирішити газові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Президент нагадав, що на сьогоднішній день працює робоча група, створена за ініціативою прем`єр-міністрів двох країн. За його словами, ця робоча група зараз готує засідання міждержавної комісії, в рамках якої і відбудеться зустріч президентів.

«Я вам скажу: та інформація, яка у мене є, яку я маю якщо не щодня, то через день, - та інформація, яка в мене є: обговорюється широке коло питань, по яких потрібно домовлятися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що серед цих питань обговорюється газовий контракт між Україною і Росією. «Важко сказати, я ніколи не прогнозую, коли це буде закінчено. Вірніше, отримана відповідь. Ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися в цьому місяці. І знову-таки, якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що вчора розмовляв з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, який зараз перебуває у відпустці. «Я цікавився, як він відпочиває, і побажав, щоб він здоровий виходив швидше на роботу. Тому що мені б хотілося, щоб вони з ПУТІНИМ зустрілися до засідання нашої міждержавної комісії», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ прогнозує, що саме на цій зустрічі можна буде отримати відповідь на питання щодо газових угод. «Краще, якщо він буде позитивним, я думаю, ви не будете заперечувати», - додав Президент.

У той же час, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що М. АЗАРОВ зараз проходить курс лікування, і не виключив, що йому самому доведеться зустрічатися з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ. «Якщо АЗАРОВ затримається - у нього є, я вам скажу, невелика проблема, як і у кожної людини, - потрібно пройти курс лікування. Якщо він затримається, а буде необхідність зустрічі з урядом Росії, з ПУТІНИМ, я його підміню, і замість нього зустрінуся », - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає на перегляді формули ціни на російський газ.

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Янукович може замінити Азарова у переговорах з Путіним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може підмінити прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА в переговорах з главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ для якнайшвидшого вирішення питання про ціну газу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

В.ЯНУКОВИЧ висловив надію на те, що питання вдасться вирішити в липні в ході засідання міждержавної українсько-російської комісії під головуванням президентів обох країн.

«Важко сказати, я ніколи не прогнозую в цих питаннях, коли буде отримана відповідь. Але ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися в цьому місяці. Якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловився за те, щоб до зустрічі президентів питання було обговорено прем`єр-міністрами України та Росії.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що 7 липня розмовляв по телефону з главою уряду України Миколою АЗАРОВИМ, який знаходиться у відпустці, і попросив його по можливості швидше вийти на роботу.

«Я цікавився, як він відпочиває, і побажав, щоб він здоровий виходив швидше на роботу, тому що мені хотілося б, щоб прем`єр-міністри зустрілися до засідання міждержавної комісії. Коли відбудеться ця зустріч, швидше за все, ми отримаємо ймовірну відповідь на це питання. Краще, якщо вона буде позитивною. Але якщо АЗАРОВ затримається (у нього є невелика проблема, як і в кожної людини - треба пройти курс лікування). Якщо він затримається, а буде необхідність зустрічі з урядом Росії, з ПУТІНИМ, я його підміню і замість нього зустрінуся (з ПУТІНИМ - УНІАН)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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Злиття «Нафтогазу» і «Газпрому», як такого, не буде - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що як такого злиття «Газпрому» і НАК «Нафтогаз Україна» не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Ми не плануємо злиття «Газпрому» і «Нафтогазу Україна» як такого. Ми плануємо участь і «Газпрому», і «Нафтогазу України» у різноманітних спільних проектах. Наприклад, в модернізації української ГТС, у розвитку окремих ділянок, можливо, у видобутку нафти або газу на різних територіях, зокрема, в Україні. Але як такого об`єднання ніхто не планував, і цього не буде, я впевнений», - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що у переговорах з Україною створення газотранспортного СП розглядається російською стороною як перший крок до злиття двох компаній («Газпрому» і «Нафтогазу України» - УНІАН), і без нього неможливо змінити формулу ціни на газ для України.

При цьому глава «Газпрому» підкреслив, що в україно-російських переговорах створення СП і цінові умови - це одна тема, а створення єдиної компанії - інша.

«Насправді те, що стосується СП і цінових умов, як ви розумієте, - це зовсім інша історія, зовсім не та, про яку говорилося щодо єдиної компанії», - уточнив він.

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Соцполітика

Рада ухвалила пенсійну реформу. Розгляд тривав майже 9 годин

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 248 із 328 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» голосували народні депутати із фракції Партії регіонів - 188, із фракції НУ-НС - 11, із групи «Реформи заради майбутнього» – 18, із фракції Народної партії – 20 і позафракційні – 11.

Не голосували у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" і Комуністичної партії України.

Розгляд законопроекту тривав майже 9 годин.

Законом передбачається обмежити максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (з 1 квітня 2011 року – 7,64 тис. грн.); зменшити розмір пенсії з 90 до 80% зарплати держслужбовців; виплату дострокової (за півтора роки) пенсії держслужбовцям, депутатам, прокурорам, суддям проводити лише для непрацюючих пенсіонерів; обмежити заробіток для призначення пенсії народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соцвнесок, як для інших категорій пенсіонерів.

Крім того, законом передбачається підвищити пенсійний вік для чоловіків-держслужбовців до 62 років, починаючи з 2013 року, поступово протягом 4 років цей вік буде граничним, інститут продовження перебування на держслужбі буде скасовано. Також передбачено призначення дострокових пенсій народним депутатам у разі закінчення їхніх депутатських повноважень не за два роки до досягнення пенсійного віку, а за півтора.

З метою покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери при виході на пенсію пропонується ввести одноразову допомогу в розмірі 10 призначених їм пенсій.

Передбачається також поступово, впродовж 10 років, збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії військовослужбовцям і деяким іншим особам із 20 до 25 років, упровадивши при цьому її календарне обчислення.

Для зацікавленості осіб у тривалішому трудовому житті передбачається спростити механізм збільшення розміру пенсії за вибором особи при відстроченні терміну виходу на пенсію, в межах перших 5 років підвищувати пенсії на 0,5% за кожен місяць пізнішого виходу на пенсію, в разі роботи понад 5 років – збільшувати на 0,75% при виході на пенсію. При цьому, досягши пенсійного віку, від особи не буде потрібне звернення до пенсійних органів про відстрочення призначення пенсії.

Передбачається також підвищити мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком із 5 до 15 років, а для новопризначених пенсій – підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі для жінок із 20 до 30 років і для чоловіків із 25 до 35 років.

Крім того, передбачено, що пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію, згідно із загальним законом, буде підвищено із 55 до 60 років, починаючи з 1 вересня 2011 року, з поступовим збільшенням його на 6 місяців щорічно впродовж 10 років. Вік для жінок для отримання державної соцдопомоги буде підвищено з 58 до 63 років.

Законопроектом передбачені компенсатори у зв’язку з підвищенням пенсійного віку для жінок: за кожні півроку пізнішого виходу на пенсію жінка отримає збільшену на 2,5% пенсію (за 5 років відстрочення пенсія збільшиться на 25%); упродовж 3 років пропонується надати можливість добровільного виходу на пенсію непрацюючим жінкам після досягнення 55 років.

Для зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, пропонується переглянути порядок призначення, перерахунку пенсій: для призначення пенсії брати розмір середньої зарплати за 3 календарних роки, які передують року звернення за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводити з середньої зарплати, за якою призначена (перерахована) пенсія; проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку; проводити призначення пенсій за зарплатою лише за даними персоніфікованого обліку, а за бажанням особи з урахуванням заробітної плати за 60 місяців до впровадження персоніфікованого обліку – до 1 липня 2000 року; вдосконалити механізм обчислення коефіцієнта зарплати для осіб, які отримували допомогу з безробіття, або здійснювали догляд за дитиною до 3 років, дитиною-інвалідом.

Законом визначаються параметри функціонування ІІ рівня (накопичувального) пенсійної системи. Перелік страхових внесків до накопичувального пенсійного фонду пропонується впровадити, починаючи з року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду (ПФ). Передбачається, що другий рівень буде заснований на таких параметрах: учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату впровадження системи виповнилося не більше 35 років; розмір страхового внеску становитиме 2% із подальшим його щорічним підвищенням на 1% до досягнення 7%; адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиме ПФ.

Через 2 роки після початку сплати страхових внесків за накопичувальною системою її учасники матимуть право вибрати недержавні пенсійні фонди для накопичення пенсійних коштів.

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Пенсії для інвалідів нараховуватимуть за новим принципом

Верховна Рада України ухвалила рішення, що особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, в залежності від групи інвалідності та за наявності визначеного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна поправка до законопроекту про пенсійну реформу врахована в редакції, підготовленій до другого читання, і ще раз підтверджена голосуванням у 256 голосів народних депутатів із 339 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, передбачено для інвалідів І групи: до досягнення особою 25 років включно - 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3 роки; від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4 роки; від 35 років до досягнення особою 37 року включно – 5 років; від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років; від 41 років до досягнення особою 43 років включно — 7 років; від 44 року до досягнення особою 48 років включно — 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років; від 54 років до досягнення особою 59 року включно — 10 років.

Для інвалідів ІІ та ІІІ груп – до досягнення особою 23 років включно - 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки; від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років; від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років; від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років; від 38 року до досягнення особою 39 років включно — 8 років; від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років; від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років; від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років; від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років; від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

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Агро

Аграрії намолотили 3,8 млн. тонн зерна

В Україні, станом на п`ятницю, 8 липня, ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на площі 1,3 млн. га (12%), намолочено 3,8 млн. тонн зерна при врожайності 28,4 ц/га (у 2010 р. - 24,4 ц/га).

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Повідомляється, що озимий ячмінь обмолочений на площі 804 тис. га (67%), намолочено 2,2 млн. тонн зерна при врожайності 27,9 ц/га (у 2010 р. - 23,9 ц/га). Озима пшениця обмолочена на площі 411 тис. га (6%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при врожайності 32,2 ц/га (у 2010 р. - 27,1 ц/га). Яровий ячмінь обмочений на площі 79 тис. га (3%), намолочено 177 тис. тонн зерна при врожайності 22,6 ц/га (у 2010 р. - 23,9 ц/га).

Горох обмочений на площі 42 тис. га, намолочено 56 тис. тонн зерна, врожайність 13,2 ц/га (у 2010 р. - 17 ц/га). Озимий ріпак обмочений на площі 176 тис. га, намолочено 203 тис. тонн зерна при врожайності 11,5 ц/га (у 2010 р. - 14,5 ц/га).

Зазначається, що масове розгортання збиральної кампанії стримується несприятливими погодними умовами. Збиральні роботи на сьогодні проводяться в 16 регіонах.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році слід зібрати 12,4 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур і ріпаку (зокрема пшениці – 6766 тис. га; ячменю – 3814 тис. га; жита – 290 тис. га; вівса – 295 тис. га; гороху – 280 тис. га; ріпаку – 912 тис. га). За прогнозами міністерства, виробництво зернових і зернобобових культур у поточному році очікується на рівні 45 млн. тонн (на 6 млн. тонн більше ніж 2010 року), зокрема пшениці – 19,1 млн. тонн (на 2,3 млн. тонн більше), ячменю – 8,2 млн. тонн (на 260 тис. тонн менше), гречки – 292 тис. тонн (або на 158 тис. тонн більше ніж торік).

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УАК прогнозує урожай зерна в 2011 р. обcягом 47 млн. тонн

Українська аграрна конфедерація (УАК) прогнозує урожай зерна в Україні в 2011 році на рівні 47 млн. тонн.

Про це, посилаючись на слова генерального директора УАК Сергія СТОЯНОВА, повідомила прес-служба компанії.

«Мабуть, Україна матиме 47 млн. тонн зерна. Якщо пшениці ми даємо 19 млн. тонн, ячменю – 9 млн. тонн, враховуючи середню врожайність за три роки на рівні 22 ц/га. Думаю, вона буде більшою, тому що нинішній показник на рівні 22,7 ц/га грунтується на першому яровому ячмені з південних областей, де він дрібний. Кукурудза матиме 17 млн. тонн, тому що зараз умови кращі, ніж в 2009 році, коли були дуже низькі запаси вологи в грунті цілий рік. Інші – горох, гречка, просо і жито - всього 2 млн. тонн», - повідомив С.Стоянов.

За його оцінками, враховуючи урожай у розмірі 47 млн. тонн і перехідні запаси в об`ємі 7,5 млн. тонн, в цілому баланс зерна складе близько 54 млн. тонн. За інформацією С.Стоянова, 4 млн. тонн необхідно для перехідних залишків, 25 млн. тонн - на споживання і 25 млн. тонн - на експорт.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує урожай зерна в поточному році на рівні 45 млн. тонн.

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В Україні зменшився рівень поширеності тютюнопаління - доповідь ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила Третій Звіт щодо глобальної тютюнової епідемії, з якого випливає, що в Україні з 2006 року поступово знижується рівень тютюнопаління.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Зокрема, за стандартизованим показником поширеності куріння серед дорослих у 2006 році (45%) Україна займала четверте місце в світі, поступаючись лише Греції, Науру та Росії.

У 2009 році цей показник зменшився до 32% і тепер Україна ділить 24-29-те місце разом з Непалом, Іспанією, Сербією, Тунісом і Соломоновими островами (з 147 країн, по яких є дані).

Найвищі показники поширеності куріння у 2009 році (40% або більше) мали такі країни як Греція (52%), Австрія (46%), Росія (42%), Албанія та Боснія і Герцеговина, а також маленькі тихоокеанські країни Кірибаті, Науру, Самоа та Папуа-Нова Гвінея.

За стандартизованим показником поширеності куріння серед чоловіків у 2006 році (65%) Україна поступалася лише Росії, а у 2009 році цей показник зменшився до 50% і тепер Україна ділить 14-17-те місця разом з Латвією, Литвою та Малайзією. А в деяких країнах все ще курить більше половини чоловіків, наприклад, у Росії (59%), Грузії (57%), Китаї (51%).

Звіт ВООЗ засвідчує, що збільшення рівня тютюнових акцизів, інформаційні та інші заходи контролю над тютюном, які проводилися в Україні останніми роками, заборона паління у потягах та інших громадських місцях, були ефективними для зменшення поширеності куріння.

Повна заборона реклами тютюну, забезпечення виконання законодавства щодо захисту людей від тютюнового диму, подальше підвищення тютюнових акцизів, організація системи допомоги у припиненні куріння здатні і надалі зменшувати його поширеність.

У Звітах ВООЗ наводяться дані по загальній поширеності куріння, тобто враховуються й ті курці, які курять не кожного дня.

Для забезпечення порівняння країн, які мають різну вікову та гендерну структуру населення, проведена стандартизація даних.

У Звіті також наведені оригінальні (не стандартизовані) показники загальної поширеності куріння, які для України у 2009 році становили 50% для чоловіків, 11% для жінок та 29% для всього населення старше 15 років.

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Транспорт/Зв`язок

Янукович підписав закон про скасування обов`язкового техогляду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» 5 липня.

Законом скасовується обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, і істотно спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державна автоінспекція МВС України відсторонено від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів і такі повноваження передані суб`єктам господарювання.

Також скасовано вимоги про обов`язкову наявність у водія дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально завіреної довіреності на управління транспортним засобом.

Відповідні зміни внесені до законів "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про міліцію", "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про страхування", а також до Цивільного кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його публікації.

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НКРЗ спростить реєстрацію радіоелектронних засобів в Україні

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнято за основу проект рішення НКРЗ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв (РЕЗ і ВП), які можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Чинне Положення було затверджене рішенням НКРЗ від 03.11.2005 р. №117.

Проект змін передбачає подальше спрощення і скорочення процедур визначення можливості застосування певних типів РЕЗ і ВП в Україні і внесення їх у Реєстр. Зокрема, проектом передбачено зменшення кількості документів заявника, спрощення форми картки тактико-технічних характеристик РЕЗ, можливість застосування раніше прийнятих рішень НКРЗ про застосування РЕЗ до передбачених заявником нових типів РЕЗ (на підставі порівняння їх технічних характеристик з раніше визначеними параметрами радіоінтерфейсу), надання можливості заявникові звертатися до НКРЗ із заявою про внесення до Реєстру визначеного типу РЕЗ на підставі результатів сертифікації тощо.

Також передбачена можливість отримання зацікавленими суб`єктами господарювання, органами виконавчої влади, фізичними особами оперативної інформації, яка використовуватиметься ними при підготовці заявочних документів і отриманні ліцензій на користування радіочастотним ресурсом. Суб`єкти ведення господарства, які реалізують РЕЗ і ВП для потреб користувачів, одержуватимуть з Реєстру інформацію про внесені РЕЗ і ВП і їх сертифікацію і зможуть ухвалювати обґрунтовані рішення при укладенні господарських договорів на придбання партії продукції.

Таким чином, мета запропонованих змін - скорочення кількості звернень заявників до НКРЗ, облік вимог Технічного регламенту радіоустаткування і телекомунікаційного кінцевого (термінального) устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679, і впровадження основних принципів, які визначені в Директивах Європейського Парламенту й Ради Європи.

Проект змін у Положення буде оприлюднено на офіційному сайті НКРЗ для громадського обговорення.

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«Укрзалізниця» у І кварталі 2012 р. створить єдиний центр з обслуговування пасажирів

«Укрзалізниця» у першому кварталі 2012 року створить новий єдиний центр з обслуговування пасажирів, оскільки управління пасажирськими перевезеннями на залізницях вимагає якісних змін.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, підбиваючи фінансово-економічні підсумки роботи залізничного транспорту України за перше півріччя 2011 року.

«У вересні проаналізуємо літній графік, за результатами річного пасажиропотоку, і відразу перейдемо до створення нового графіка на 2012-2013 рік до кінця року. Також буде перехід на нову технологію продажу проїзних документів та управління пасажирським парком. У першому кварталі 2012 року в Києві буде створено новий єдиний центр з обслуговування пасажирів, на який буде покладено завдання реалізації нової технології продажу пасажирських квитків», - повідомив гендиректор.

Також, за його словами, пасажирський сектор залізничного транспорту повинен переходити на нові принципи організації та технологію роботи.

«Збитки за перевезення пасажирів у дальньому сполученні за перше півріччя поточного року вже склали близько 3,8 млрд. грн. Компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів - на рівні 25%. При цьому у нас курсують поїзди по 3-5 вагонів або наповненістю 15-20%. Також аналіз показав, що є зупинки, де місяцями немає жодного пасажира, а поїзди на них зупиняються. Звичайно, за таких умов експлуатаційні витрати будуть рости в геометричній прогресії», - зазначив В. КОЗАК. За його словами, зараз не ведеться аналізу заселеності і рентабельності пасажирських поїздів, адже технологія і нормативна база, за якими організовується робота, були прийняті ще за часів СРСР.

«Відсутня достатня горизонтальна комунікація між залізницями. Де є надлишок локомотивів і вагонів, де їх катастрофічно не вистачає. І при цьому жоден керівник не в змозі вийти з пропозиціями щодо перенаправлення рухомого складу на ті відрізки, які його потребують в першу чергу», - заявив гендиректор.

Враховуючи вищевикладене, глава галузі дав доручення начальникам залізниць проаналізувати ситуацію і при складанні нового графіку враховувати всі фактори, що впливають на ефективність організації роботи з пасажирських перевезень. «Вимагаю від начальників залізниць врахувати мої вимоги: максимально переходити на денні потяги, проаналізувати состави поїздів, зупинки, завантаження, максимальний час простою пасажирського вагона не повинно перевищувати 2-3 годин, зменшити затримки вагонів в пунктах обороту вагонів. Жоден господар не може собі дозволити простоювання локомотивів і вагонів іноді по 12-14 годин на пунктах обороту. А у нас такі факти є. У нас немає іншого шляху, ніж підвищувати ефективність використання наявного парку, скорочувати кількість пасажирських вагонів і за рахунок цього якісно модернізувати наявний пасажирських парк», - сказав В. КОЗАК.

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Промисловість

Мінекономрозвитку пропонує на 3 роки обмежити імпорт автомобілів з Узбекистану трьома одиницями

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує на 3 роки – до 31 липня 2014 року ввести квоту в розмірі трьох одиниць на імпорт легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан на митну територію України.

Відповідний проект постанови уряду, розроблений Мінекономрозвитку, розміщений на сайті міністерства.

Документом пропонується щорічно дозволити імпортувати по одному автомобілю в кожній категорії (обсяг циліндра менше ніж 1000 куб. см, 1000–1500 куб. см і 1500–2200 куб. см.).

Як повідомляв УНІАН, 30 червня ц.р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабінету Міністрів встановити квоти на імпорт до України узбецьких легкових автомобілів.

Комісія в ході розгляду питання встановила, що Узбецька сторона ввела різні ставки акцизного податку для автомобілів походженням з Республіки Узбекистан, Російської Федерації і з третіх країн (зокрема з України), що є дискримінаційною дією з боку Узбекистану.

За даними Мінекономрозвитку, розмір акцизу при імпорті автомобілів з України до Узбекистану в 14 разів більший за акциз, застосовуваний до автомобілів, що імпортуються з Росії.

Довідка УНІАН. Узбекистан постачає до України дві моделі Daewoo: Nexia і Matiz.

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Завтра в Україні буде від 8 до 32° тепла

У суботу, 9 липня, в різних куточках України буде від 8 до 32° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в західних, а вдень і в північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с, на заході в окремих районах шквали 15-20 м/с.

Температура вночі - 13-18°, на узбережжі морів - до 22°, вдень - 24-29°, у південній частині та на Закарпатті - 28-32°, в Карпатах вночі - 8-13° тепла, вдень - 14-19°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень - 24-29°.

По м.Києву мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 15-17°, вдень - 26-28°.

8 липня температура води в Азовському морі - 23-25​​°, у Чорному морі - 20-23°, (в районі Ялти, Алушти і Феодосії - 17-19°); в Дніпрі біля Києва - 20°.

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