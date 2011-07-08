Курс НБУ на 11.07.11

Офіційний курс НБУ на 11.07.11100 USD США - 797.0500 (на 8 липня - 797.0800)100 EUR - 1135.1586 (на 8 липня - 1135.5999)10 RUR - 2.8580 (на 8 липня - 2.8482)Облікові курси банківських металів на 11.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121629.83 (на 8 липня-121654.34)961XAG10Срібло-2891.70 (на 8 липня-2858.33)962XPT10Платина-139085.23 (на 8 липня-137416.59)964XPD10Паладій-62329.31 (на 8 липня-61375.16)

Офіційний курс НБУ на 11.07.11 100 USD США - 797.0500 (на 8 липня - 797.0800) 100 EUR - 1135.1586 (на 8 липня - 1135.5999) 10 RUR - 2.8580 (на 8 липня - 2.8482) Облікові курси банківських металів на 11.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121629.83 (на 8 липня - 121654.34) 961 XAG 10 Срібло - 2891.70 (на 8 липня - 2858.33) 962 XPT 10 Платина - 139085.23 (на 8 липня - 137416.59) 964 XPD 10 Паладій - 62329.31 (на 8 липня - 61375.16)

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