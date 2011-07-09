Міліція оголосила в розшук сина депутата Ландіка, який побив дівчину

Міліція оголосила в розшук сина народного депутата Володимира ЛАНДІКА Романа ЛАНДІКА, який обвинувачується у побитті дівчини.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні нагадується, що 7 липня 2011 року прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу стосовно депутата Луганської міської ради шостого скликання Р.ЛАНДІКА за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

4 липня близько третьої години ночі у приміщенні ресторану «Баккара» в Луганську, грубо порушуючи громадський порядок, Р.ЛАНДІК безпідставно завдав тілесних ушкоджень громадянці К.

Кримінальну справу прийнято до провадження слідчим відділом Луганського міського управління УМВС України в Луганській області.

У зв’язку з відсутністю Р.ЛАНДІКА за місцем проживання його оголошено в розшук.