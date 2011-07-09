Тимошенко у суді мала б певні переваги, якби дотримувалась правил – Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що якби лідер партії "Батьківщина", колишня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поводилася у Печерському райсуді Києва, який розглядає її справу щодо укладення газових угод з Росією у 2099 році, більш зважено, то перевага була б на її боці.

Про це В.ЛИТВИН сказав в ефірі ток-шоу "Велика політика" на телеканалі "Інтер".

«Якби було проявлено дотримання правил і процедур, то в цьому аспекті сторона захисту мала б певні переваги, причому, враховуючи досвід, наступальність позиції і ту підтримку, яка є. І яка організовується», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, своєю поведінкою у суді Ю.ТИМОШЕНКО дискредитує судову систему.

"Має бути продемонстрована змагальність у цьому судовому процесі... Ця змагальність дозволила б встановити істину", - сказав він.

В.ЛИТВИН переконаний, що завдяки судовому процесу Ю.ТИМОШЕНКО намагається підвищити свій рейтинг.

«Сьогодні боротьба йде не за те, аби встановити істину, а за те, аби залучити на свою сторону громадську думку, у тому числі за межами України», - заявив він.