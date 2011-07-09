Саакашвілі: Медведєв самостійно не ухвалює ніяких рішень

Москва. Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ вважає, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ самостійно не ухвалює ніяких рішень.

Про це М.СААКАШВІЛІ сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Нас роз`єднує найголовніше: МЕДВЕДЄВ не ухвалює сам ніяких рішень. Він дуже правильно підібраний... Ми – договороспроможні, ми ухвалюємо рішення. А там на російській стороні є лише одна людина, яка потенційно договороспроможна, але ми ще не бачили жодного його договору ні з ким. Це Володимир ПУТІН», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

«Коли ми побачили МЕДВЕДЄВА, я думаю, що в мене була така ж реакція, яка була й досі є у багатьох західних лідерів від розмови з МЕДВЕДЄВИМ, що вони від нього завжди чують те, що вони хочуть чути. В принципі, це невелика наука, але МЕДВЕДЄВ уміє це робити», - додав Президент Грузії.

Він зазначив, що його перша розмова з Д.МЕДВЕДЄВИМ «успадкувала проблеми, які існують у двосторонніх відносинах».

«Це не його провина, але він готовий їх вирішувати, і найближчим часом ми домовилися ще раз зустрітися й серйозно поговорити. Але після цього я направив декілька листів, на які не було відповіді. Вірніше, відповідь була написана Міністерством закордонних справ у самому що не є радикальному тоні. Остання в мене зустріч була з ним в Астані, така коротка, але вже видно було, що він мене уникав, вже видно було, що він знав, що може відбутися», - сказав Президент Грузії.

М.СААКАШВІЛІ припускає, що після першої зустрічі з ним Д.МЕДВЕДЄВА «запросили куди слід і конкретно пояснили, які є плани щодо Грузії, щоб він другий раз не пускався в дуже вже відкриті й конструктивні розмови».

Президент Грузії зазначив, що кілька разів намагався зв`язатися з Президентом Росії перед війною 2008 року, проте йому це не вдалося.

«Безпосередньо до війни, коли вже ситуація до межі розжарилася. Всі мої спроби з ним зв`язатися по телефону обмежувалися однією відповіддю, що не час: «Буде час, прийде час, ми з вами зв`яжемося», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Він також зазначив, що в Грузії не було шансів уникнути війни 2008 року, тому що цього конфлікту хотіла Росія.

«Якщо одна сторона, особливо велика сторона, багато в чому перевершуюча тебе сила, хоче війни, навряд чи є шанс у маленької країни цього уникнути», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

За його словами, рішення про війну з Грузією було ухвалено Володимиром ПУТІНИМ у 2005-2006 році.

«Я думаю, що воно пов`язане було частково з українською революцією, частково з внутрішньою російською ситуацією, частково з його впевненістю, що Північний Кавказ закінчився, що аби він знову не спалахнув, треба щось робити на півдні. Багато чинників було. І, звичайно, Грузія була ідеального розміру, в сенсі розміру території, в сенсі розміру населення, в сенсі приводу, чому можна було там починати війну», - сказав М.СААКАШВІЛІ.