Янукович і Медведєв обговорили підготовку до чергового засідання міждержавної комісії

Москва. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у ході телефонної розмови в суботу обмінялися думками про підготовку чергового засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії, а також обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Д.МЕДВЕДЄВ також привітав В.ЯНУКОВИЧА з днем народження, побажавши благополуччя й успіхів у роботі на посту глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що планує цього місяця зустрітися з Д.МЕДВЕДЄВИМ і вирішити газові питання.

Президент нагадав, що ця робоча група зараз готує засідання міждержавної комісії, в рамках якої й відбудеться зустріч президентів.

«Я вам скажу: та інформація, яка у мене є, яку я маю якщо не щодня, то через день, - та інформація, яка у мене є: обговорюється широке коло питань, щодо яких потрібно домовлятися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що серед цих питань обговорюється газовий контракт між Україною та Росією.