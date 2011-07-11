Україна і Молдова відновляють діяльність міжурядової комісії

Україна і Молдова домовились відновити діяльність Міжурядової змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Про це йдеться у спільній заяві Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та в.о. Президента Республіки Молдова, голови парламенту Маріана ЛУПУ. Документ оприлюднено на сайті глави Української держави.

Президенти заявили, що результати переговорів підтвердили обопільну готовність двох країн до подальшого поглиблення політичного діалогу як у двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних і регіональних організацій.

Сторони обговорили найбільш актуальні питання двостороннього співробітництва, а також обмінялися думками щодо міжнародної проблематики.

Президент України і в.о. Президента Республіки Молдова відзначили позитивні результати, яких вдалося досягнути завдяки цілеспрямованій спільній роботі, зокрема стосовно демаркації спільного кордону.

У зв’язку з цим українська сторона із задоволенням відзначила остаточне вирішення питання визнання права власності України на земельну ділянку під автомобільною дорогою Одеса-Рені в районі населеного пункту Паланка, що було підтверджено оформленням відповідного Акту від 30 червня цього року і передачею 5 липня кадастрової виписки.

В.ЯНУКОВИЧ і М.ЛУПУ підтвердили готовність поглиблювати співпрацю у всіх ключових сферах двосторонньої взаємодії, а також активізувати роботу щодо вирішення низки суперечливих питань.

Українська сторона висловила готовність у дусі добросусідства і партнерства розглянути можливість відміни дії для громадян Республіки Молдова вимоги про наявність фінансового забезпечення перебування в Україні.

Особливу увагу було приділено розширенню і зміцненню економічного співробітництва між двома країнами.

У зв’язку з цим досягнуто домовленості про відновлення діяльності Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва як координуючого механізму для розвитку двосторонніх відносин. Урядам двох країн доручено найближчим часом провести чергове засідання Комісії.

В.ЯНУКОВИЧ і М.ЛУПУ обмінялися думками щодо низки важливих питань регіональної безпеки, зокрема перспектив придністровського врегулювання.

Українська сторона відзначила незмінність своєї позиції, підкресливши, що будь-яка модель врегулювання має вирішуватися виключно політичними засобами в рамках існуючого формату «5+2» на основі дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова з врахуванням інтересів жителів Придністровського регіону.

При цьому українська сторона висловила готовність і в подальшому сприяти налагодженню клімату довіри між Кишиневом і Тирасполем, а також якнайскорішому відновленню офіційних переговорів у форматі «5+2».

Сторони відзначили необхідність встановлення постійних міжвідомчих контактів, а також розширення договірно-правової бази українсько-молдовських відносин, і у зв’язку з цим – ратифікації парламентами України і Республіки Молдова важливих двосторонніх документів, які знаходяться на розгляді сторін.