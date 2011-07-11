Суд продовжив розгляд справи Тимошенко. Судова міліція обмежила доступ журналістів

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд по суті кримінальної справи проти лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали суду прибула Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Микола ТИТАРЕНКО.

На попередньому судовому засіданні 8 липня головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ, оголосив про перенесення судового засідання на 11 липня у зв’язку із погіршенням стану здоров`я адвоката М.ТИТАРЕНКА.

Його було госпіталізовано до кардіологічного відділення Київської обласної лікарні з попереднім діагнозом "гостра серцева недостатність". Відповідну медичну довідку було передано секретареві Печерського райсуду.

Між тим, судова міліція обмежила доступ журналістів на засідання Печерського райсуду Києва з розгляду справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Охорона мотивує обмеження кількості журналістів недостатністю вільних місць у залі судового засідання.

Водночас, у залі є достатньо місця для того, щоб журналісти, стоячи, висвітлювали судовий процес. Хоча кількість сидячих місць обмежена, оскільки ще на попередніх засіданнях із зали винесли лави для сидіння.

Крім того, поки що судова міліція не допускає журналістів до зали, де має відбутися засідання з розгляду кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.