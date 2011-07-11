ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Богословська змусила опозиціонерів піти у прямому ефірі "Шустер.Live" пише - представники опозиції покинули студію "Шустер.Live" на знак протесту проти дії Інни Богословської та монополізації регіоналами ефіру. Це сталося під час виступу Олександра Турчинова ...

http://delo.ua/ukraine/bogoslovskaja-zastavila-oppozic-160664/

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Також «Дело» в публікації «Депутата Романа Ландика затримали в Росії» пише - депутат Луганської міськради Роман Ландик, який побив дівчину в ресторані, був оголошений у розшук у зв'язку з відсутністю його за місцем проживання. Як повідомило джерело в міськуправлінні міліції Луганська, Ландика затримали під Краснодаром (Російська Федерація) ...

http://delo.ua/ukraine/deputata-romana-landika-zaderzh-160684/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Нацбанк вийшов в роздріб», в якому пише - роздрібні банки незабаром істотно стримають свій запал на ринку споживчих кредитів. Регулятор готує для банків, що видають позики населенню, більш жорсткі нормативи. Це дозволить знизити "сірий" імпорт, відтік валюти з банківської системи та направити кошти в промисловість та іпотеку. Експерти відзначають, що нові обмеження змусять ряд банків піти зі споживчого ринку, що негативно відіб'ється на магазинах побутової техніки, які вже до 50% товарів продають у кредит ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1676710

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Вже не спільне підприємство», в якому пише - НАК "Нафтогаз Україна" втратила частки в СП з RosUkrEnergo - "УкрГаз-Енерго" (УГЕ), що володіє 6 млрд кубометрів газу. Київський апеляційний госпсуд вивів монополію зі складу засновників УГЕ на підставі матеріалів, наданих самим НАК. У Міненерго обіцяють оскаржити це рішення. Але навіть якщо це вдасться, "Нафтогаз" не зможе зупинити повернення УГЕ на ринок, упевнені експерти ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1676713

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Білорусів посадять в українські вагони», в якому пишуть - Крюківський ВБЗ завершив створення СП з білоруськими залізницями на базі вагонобудівного заводу в Гомелі. Експерти схильні розглядати це як довгострокову інвестицію для КВБЗ, яка не окупиться найближчим часом, але принесе безперечні переваги у віддаленому майбутньому ...

http://markets.eizvestia.com/full/belorusov-posadyat-v-ukrainskie-vagony

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Україна втрачає рапс» пишуть - падіння врожайності ріпаку в поточному сезоні перевищить 10-20%. Це знизить рівень експорту приблизно на 400 тис. т. При нинішній вартості товару втрати експортерів складуть 2 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-teryaet-raps

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Газета «Сегодня» у публікації «Позичальникам банків полегшили життя» пише - з людей не зможуть брати штраф за дострокове погашення кредиту, а виселяючи боржника, йому дадуть кут ...

http://www.segodnya.ua/news/14266438.html

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Також «Сегодня» у публікації «Януковичу дарували ікони і шампанське, а він до ранку приймав гостей у наметі» пише - на 61-річчя президент в Криму випив шампанського з губернаторами, слухав Сєрова, Антонова і Потапа з Настею ...

http://www.segodnya.ua/news/14266406.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «У Татарстані оголошено траур за загиблими на «Булгарії» пише - у вівторок в Татарстані буде оголошено траур за жертвами катастрофи теплохода. При цьому точна кількість загиблих ще не відома. На даний момент виявлено тіла дев'яти осіб. У понеділок МНС Татарстану повідомило, що на борту затонулого на Волзі теплохода «Булгарія» перебували незареєстровані пасажири. За останніми даними, всього на теплоході було 199 чоловік - з них 148 пасажирів, які прямували на теплоході по путівках. Були врятовані 50 пасажирів, з 33 членів команди врятовано 23 людини, з 18 незареєстрованих пасажирів врятовано 6 осіб ...

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/1314356/pri_katastrofe_bulgarii_propali_svyshe_100_chelovek

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Також «Ведомости» в публікації «Згнилий прибуток» пишуть - мережа «Ашан» впровадила систему, що дозволяє не платити податки з зіпсованого і простроченого товару. Це дозволить галузі економити в рік близько $ 600 млн

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263695/sgnivshaya_pribyl

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Видання «Известия» в публікації «Дмитро Медведєв поговорить з бізнесменами 11 липня» пише - президент РФ у понеділок збирається зустрітися з представниками великого бізнесу. Мова піде про теми, які були порушені у виступі Медведєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі ...

http://www.izvestia.ru/news/494184

(УНІАН)