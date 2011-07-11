Із зали суду по справі Тимошенко знову почали "виводити" депутатів після першого попередження

Бійці спецпідрозділу «Грифон» вивели із залу засідань Печерського райсуду Києва народного депутата від НУ-НС Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження дав головуючий на процесі з розгляду справи екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ.

Таке рішення ним було прийнято одразу після того, як народний депутат зауважив, що суддя своїми діями «допомагає будувати авторитарну державу».

Р. КІРЄЄВ звернувся до бійця «Грифона» з проханням знайти людину, яка це сказала, на що правоохоронець зазначив, що його особа встановлена.

Після цього О. ЧОРНОВОЛЕНКО представився судді, підкреслив, що він є народним депутатом. Незважаючи на це, суддя дав розпорядження вивести А. ЧОРНОВОЛЕНКА із залу засідань.

Шестеро бійців «Грифона» оточили А. ЧОРНОВОЛЕНКА і вивели його.

У залі суду лунали вигуки, що правоохоронці не мають права цього робити, оскільки їм це забороняє закон про статус народного депутата. Однак це не вплинуло на рішення судді, так само, як і на дії правоохоронців.

В інтерв'ю журналістам на виході з суду О. ЧОРНОВОЛЕНКО заявив, що не бачить за собою жодних порушень, оскільки він, як кожний громадянин, має право висловити свою громадську позицію щодо дій чи бездіяльності тієї чи іншої службової особи.

За словами депутата, він сам покинув судовий зал, і до нього співробітники міліції фізичних дій з примусового виведення не вживали.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в залі суду тричі відбулась аналогічна ситуація із виведенням народних депутатів із зали суду. В двох випадках, 6 липня, суддя Р.КІРЄЄВ, посилаючись на ст. 272 КПК, постановив вивести народних депутатів негайно після зробленого їм зауваження. Ці дії викликали певне нерозуміння стосовно дотримання норм законодавства, зокрема щодо того - наскільки правомірне видалення слухачів взагалі, і без попереднього зауваження зокрема. Вже наступного дня суддя своїми діями фактично визнав, що напередодні порушив процедуру, і 7 липня діяв з точністю до навпаки і відповідно до КПК - зробив порушнику зауваження, що у разі повторного порушення порядку його видалять із зали, але до виведення справа не дійшла, оскільки депутат не припустився повторного порушення. Однак, як вказано вище, вже 11 липня суддя застосував ті ж заходи, що й 6 липня.