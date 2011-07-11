Готуються матеріали для екстрадиції Ландика в Україну - МВС

Відповідно до ст. 453 Кримінально-процесуального кодексу України готуються матеріали до Генеральної прокуратури України з метою екстрадиції затриманого в Краснодарі депутата Луганської міської ради Романа Ландика в Україну.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

Як відомо, 4 липня близько 2.40 у луганському ресторані «Баккара» Р. ЛАНДИК, грубо порушуючи громадський порядок, безпідставно завдав 20-річній дівчині тілесні ушкодження.

За цим фактом прокуратурою Луганської області стосовно Р. ЛАНДИКА було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченому ч. 3 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

За результатами розслідування і зібраними доказами слідчий виніс постанову про притягнення Р. ЛАНДИКА до відповідальності як обвинуваченого у вчиненні злочину.

У зв'язку з відсутністю Р. ЛАНДИКА за місцем проживання 9 липня він був оголошений в розшук. У цей же день суд дав дозвіл на його затримання та доставку в суд під вартою для обрання запобіжного заходу.

Вжитими заходами МВС України спільно з колегами з Російської Федерації Р. ЛАНДИКА було затримано в Краснодарі (РФ), де прокуратурою Західного округу міста Краснодара він розміщений у слідчому ізоляторі.