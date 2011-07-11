До розгляду на наступній сесії ВР готується майже тисяча законопроектів - Литвин

Майже тисяча законопроектів готується до розгляду на наступній сесії Верховної Ради України, повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв'ю «5 каналу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, при цьому він уточнив, що запропоновані народними депутатами законопроекти складають 90% загального числа поданих документів, 10% подані Президентом, Кабінетом міністрів і Національним банком.

Голова парламенту також додав, що восени Верховна Рада має розглянути «досить складне питання» - законопроект про ринок землі.

В. ЛИТВИН, відповідаючи на питання щодо заяв про нівелювання ролі парламенту через прийняття всіх законопроектів, поданих Президентом України та урядом, зазначив, що не підтримує подібну точку зору, хоча «така оцінка має право на життя». «Тут потрібно сказати, що є нівелюванням, а що ні», - сказав він, зауваживши, що навряд чи позиція парламенту була б принциповою, якби «запропоновані Президентом або Кабінетом міністрів документи голова Верховної Ради викинув у смітник, і демонстрував таку позицію».

Він зазначив, що «виходить з необхідності розуміння спільної відповідальності, спільної роботи». «Тоді не буде ніякого нівелювання», - сказав В. ЛИТВИН.