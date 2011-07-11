Абоненти ВОЛІ зможуть сплачувати за послуги за допомогою EasyPay

До численних систем миттєвої оплати, доступних для зручності абонентів ВОЛІ , додалася система EasyPay компанії EasySoft. Оплата відбувається в режимі реального часу, без комісії. Даний сервіс вже доступний абонентам ВОЛІ в містах: Київ, Харків, Хмельницький, Рівне, Львів, Донецьк, Кіровоград, Чернівці, Краматорськ, Запоріжжя, Вінниця та Кривий Ріг.

Для того щоб сплатити за послуги за допомогою EasyPay, необхідно зайти на сайт платіжної системи easypay.ua, вибрати послугу і провайдера, і, дотримуючись підказок, пройти процедуру оплати. Пряме посилання для абонентів ВОЛІ: https://easypay.ua/provider?id=515. До оплати приймаються банківські платіжні картки VISA або MasterCard.

ВОЛЯ постійно розширює перелік систем для миттєвої оплати своїх послуг у рамках поступової відмови від паперових рахунків і переходу до використання електронних способів оплати.

- Ми прагнемо створити максимум зручностей для наших абонентів. Зручність і простота оплати - важлива складова послуг. Перевага платіжних інтернет-систем полягає в тому, що вони здійснюються в режимі реального часу і займають не більше хвилини. Оплату можна здійснювати, перебуваючи в будь-якій точці світу, в будь-який час доби, - розповідає Олена Іконникова, директор з обслуговування абонентів компанії ВОЛЯ. - Такий спосіб оплати економить час абонентів і є дуже зручним. Сподіваємося, абоненти ВОЛІ оцінять також переваги нової інтернет-системи EasyPay.

Користувачі послуг ВОЛІ мають можливість оплачувати послуги без комісії на Порталі абонента portal.volia.com. Крім цього, компанія пропонує широкий вибір електронних платіжних систем, зокрема: «Єдиний гаманець» (оплата без комісії), Portmone, «Приват 24» (без комісії), WebMoney, Money.ua, «ПлатиМО» та ін. Мешканці Києва також можуть поповнити свій особовий рахунок через мережу кіосків «Преса», розташованих у всіх районах міста, і магазини «Евросеть» (без комісії).

Список можливостей миттєвої оплати послуг ВОЛІ вже включає платіжні термінали Ibox, CityPay, EasySoft, а також платіжні термінали АБ «Укргазбанк» і «Райффайзенбанк Аваль».



Довідка про компанію

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером і надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.