Курс НБУ на 12.07.11

Офіційний курс НБУ на 12.07.11100 USD - 797.0400 (11 липня - 797.0500)100 EUR - 1120.3194 (11 липня - 1135.1586)10 RUR - 2.8381 (11 липня - 2.8580)Облікові курси банківських металів на 12.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-123023.12 (11 липня-121629.83)961 XAG 10 Срібло-2898.04 (11 липня-2891.70)962XPT10Платина-137648.81 (11 липня-139085.23)964XPD10Паладій-61212.67 (11 липня-62329.31)

Офіційний курс НБУ на 12.07.11 100 USD - 797.0400 (11 липня - 797.0500) 100 EUR - 1120.3194 (11 липня - 1135.1586) 10 RUR - 2.8381 (11 липня - 2.8580) Облікові курси банківських металів на 12.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-123023.12 (11 липня-121629.83) 961 XAG 10 Срібло-2898.04 (11 липня-2891.70) 962XPT10Платина-137648.81 (11 липня-139085.23) 964XPD10Паладій-61212.67 (11 липня-62329.31)

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