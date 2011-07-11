Курс НБУ на 12.07.11

18:54, 11 липня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 12.07.11100 USD - 797.0400 (11 липня - 797.0500)100 EUR - 1120.3194 (11 липня - 1135.1586)10 RUR - 2.8381 (11 липня - 2.8580)Облікові курси банківських металів на 12.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-123023.12 (11 липня-121629.83)961 XAG 10 Срібло-2898.04 (11 липня-2891.70)962XPT10Платина-137648.81 (11 липня-139085.23)964XPD10Паладій-61212.67 (11 липня-62329.31)

Офіційний курс НБУ на 12.07.11

100 USD - 797.0400 (11 липня - 797.0500)

100 EUR - 1120.3194 (11 липня - 1135.1586)

10 RUR - 2.8381 (11 липня - 2.8580)

Облікові курси банківських металів на 12.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото-123023.12 (11 липня-121629.83)

961 XAG 10 Срібло-2898.04 (11 липня-2891.70)

962XPT10Платина-137648.81 (11 липня-139085.23)

964XPD10Паладій-61212.67 (11 липня-62329.31)

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