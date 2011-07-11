Клюєв доручив провести перевірити стан курортних зон

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив провести додаткові перевірки екологічного і епідемічного стану курортних зон України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення А.КЛЮЄВ дав на нараді у понеділок, 11 липня.

За його словами, у першу чергу додаткові перевірки необхідно провести на узбережжі Чорного і Азовського морів.

А.КЛЮЄВ заявив, що особливий акцент необхідно зробити на дитячих установах.

Серед іншого, йдеться про перевірку дотримання встановлених санітарних правил і норм.

Окрім цього, перший віце-прем`єр-міністр дав ряд додаткових доручень, що стосуються посилення контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на об`єктах соціального обслуговування населення, у дитячих оздоровчих і учбових закладах, установах охорони здоров`я, а також у місцях проведення масових заходів.