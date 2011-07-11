Анонс на 12 липня

* Круглий стіл на тему: «Яловичина - виробництво, логістика та формування доданої вартості. Проблеми та шляхи вирішення». Учасники: Олександр Сень, заступник міністра аграрної політики і продовольства України; Сергій Гнатюк, гендиректор Української корпорації з виробництва м`яса на промисловій основі "Тваринпром"; Джон Міллнз, експерт проекту ЄС; Єлизавета Святківська, експерт асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» ; Мартін Палмер, доктор наук Спеціаліст ЄС з доданої вартості на продукцію з яловичини та ін. Прес-конференція.

* Прес-конференція народного депутата України, голови Тимчасової слідчої Комісії з питань газових угод 2009 року Інни Богословської на тему: «Нові обставини укладання газових угод».

* Круглий стіл: «Корпоративне право в Україні: проблеми і шляхи вирішення». Організатор комунікаційна група ESG. Обговорюватимуться причини і наслідки корпоративних конфліктів в Україні. Запрошені: Анатолій Кінах, голова УСПП; Роман Сергієнко, директор департаменту права УСПП; Олександр Дічек, голова комісії УСПП з питань економічної безпеки суб`єктів господарювання та захисту інвестицій; Андрій Портнов, радник Президента України, керівник ГУ питань судоустрою АПУ; Валерій Бевз, голова Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та ін.

* Прес-конференція на тему: «Економічні показники України за перше півріччя 2011 року». Учасники: народний депутат, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Павло Жебрівський, президент Центру антикризових досліджень, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жалило і екс-міністр економіки, фінансовий аналітик Віктор Суслов.

* Прес-конференція на тему: "Проект нової редакції закону про банкрутство: реформа Президента України чи профанація чиновників?", приурочена до розгляду Верховною Радою України урядового проекту Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Учасники: Павло Міхайліді, президент "Союзу кризових менеджерів України"; Сергій Багмет, практикуючий арбітражний керівник, президент Запорізької незалежної асоціації арбітражних керівників; Шафагат Набієв, практикуючий арбітражний керівник, м.Кривий Ріг.

* Прес-конференція на тему: "Як Україні потрапити в хороший рейтинг?" Учасники: Денис Богуш, президент Bohush Communication; Олексій Чуєв, маркетинг-директор Reputation Capital Ukraine.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63