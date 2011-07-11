Головне на 11 липня

Фінанси

Компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,97% ВАТ «КБ «Надра» (Київ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«Банк «Надра» завершив всі необхідні операції в системі депозитарного обліку цінних паперів, що дозволяє компанії Centragas Holding GmbH стати повноправним найбільшим акціонером ВАТ «КБ «Надра» з часткою 89,97% у статутному капіталі банку", - йдеться в прес-релізі .

У повідомленні також вказується, що банк завершив процедури реєстрації державними регуляторами збільшення розміру статутного капіталу та додаткової емісії акцій банку.

У Брюсселі 11-12 липня відбудуться проміжні консультації з неузгоджених питань у рамках переговорів про підготовку угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили у службі заступника міністра економіки Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, черговий, 18-й раунд переговорів з підготовки угоди про ЗВТ між Україною і Європейським Союзом планується провести у другій половині вересня в Брюсселі.

Наприкінці травня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів у Брюсселі переговори з представниками Європейської Комісії, і після їх завершення заявив про зняття більшості спірних питань з підготовки угоди про ЗВТ.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначав, що у переговорах про створення ЗВТ з ЄС залишилися три неврегульованих питання. Зокрема, щодо обсягів квотування експорту аграрної продукції, допуску українських автоперевізників на європейський ринок послуг і компенсацій за відмову від використання Україною географічних назв товарів.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 20 жовтня здійснить візит до Брюсселя.

Як повідомляє прес-служба глави держави, візит відбудеться на запрошення Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ. Домовленість про візит була досягнута під час сьогоднішньої телефонної розмови В.ЯНУКОВИЧА з Ж.БАРРОЗУ.

Мета візиту, за словами Президента України, - досягнення політичних домовленостей, необхідних для завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Глава держави підкреслив, що налаштований продовжувати відвертий і конструктивний діалог на користь подальшого зближення України з Європейським Союзом. Він висловив сподівання, що за результатами наступних раундів переговорів у липні-вересні цього року вдасться завершити переговори щодо всього тексту угоди.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він буде й надалі застосовувати конструктивні підходи для віднайдення компромісів з питань, які поки що залишаються невирішеними. Він додав, що у цьому процесі розраховує на особисту підтримку Ж.БАРРОЗУ.

Президент також зауважив, що 6 червня українська сторона передала на розгляд Єврокомісії звіт про прогрес у реалізації першої законодавчої фази Плану дій щодо візової лібералізації. «Сподіваємося на позитивні висновки з боку Європейської Комісії щодо виконання українською стороною першої фази документа. Розраховуємо також на ухвалення державами-членами ЄС політичного рішення щодо переходу до другої імплементаційної фази Плану дій до кінця цього року», – наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ також підтвердив свій намір взяти участь у саміті «Східного партнерства», який відбудеться 29-30 вересня у Варшаві.

Під час розмови Президент Єврокомісії привітав Президента України з днем народження.

Печерський районний суд Києва сьогодні прийняв рішення про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд активісту Податкового майдану Сергію КОСТАКОВУ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, голови Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

С.КОСТАКОВ був звільнений з-під вартИ прямо в залі суду.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), під яким підписалися 23 народні депутати, а також звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

«Навіть з найодвертішим свавіллям можна і треба боротися. Головне, щоб українці не опускали руки, об`єднувалися і рішуче відстоювали свої права», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Те, що Сергію після 7 місяців тримання під вартою нарешті змінили запобіжний захід, вважаю нашою спільною перемогою. Це результат активної позиції активістів громадянського суспільства, які не залишили в біді свого соратника. Також величезне спасибі Н.КАРПАЧОВІЙ, яка взяла активну участь у долі С.КОСТАКОВА. Крок за кроком ми протистоятимемо свавіллю влади. Всеукраїнська громадянська акція «Вперед» і надалі стежитиме за дотриманням громадянських прав і свобод у кожному регіоні. Ми нікого не дамо в образу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат повідомила, що в рамках акції «Вперед» у регіонах розгортається мережа комітетів самозахисту, які допомагатимуть громадянам протистояти свавіллю контролюючих органів, надаватимуть консультації, методичні матеріали і юридичну допомогу. Також вона повідомила, що в регіонах діють мобільні громадські приймальні і навчальні центри «Вперед».

Раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА направила ряд запитів у правоохоронні органи для забезпечення всебічного та об`єктивного розслідування справи С.КОСТАКОВА. Зокрема, запити були направлені до Генпрокуратури, міністру внутрішніх справ, начальнику Управління внутрішніх справ міста Києва, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

20 червня Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася в Печерський райсуд з клопотанням про зміну С.КОСТАКОВУ запобіжного заходу на підписку про невиїзд. Аналогічне клопотання народний депутат направляла в Печерський райсуд 6 травня.

Активісту, якого затримали 1 грудня минулого року, інкримінується пошкодження автомобіля, матеріальні збитки оцінюються в 26 тис. грн. Докази провини грунтуються на свідченнях 8 міліціонерів і відеозапису. Суд тричі переносився, в результаті С.КОСТАКОВ більше 7 місяців знаходився в слідчому ізоляторі.

Енергетика

Компанія-консультант Mott MacDonald 7 липня 2011 року презентувала представникам НАК «Нафтогаз Україна», Європейської комісії та міжнародним фінансовим організаціям проміжний звіт по проекту «Попереднє дослідження модернізації системи транзиту і підземного зберігання газу в Україні».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «Нафтогаз Україна».

У звіті висвітлені такі питання, як сценарій транзиту газу і його детальна характеристика, економічний і фінансовий аналіз проекту, аналіз ризиків, а також роль України як газотранзитної держави.

Крім того, під час зустрічі представників компаній відбулося обговорення процесу реалізації першочергового проекту «Реконструкція лінійних споруд газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», а саме: обсягів його фінансування, строків та ступеню готовності сторін до виконання робіт.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» прийняло рішення щодо фінансування у 2011 році початку робіт по проекту «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (I черга)» за рахунок власних коштів.

Приватизація

Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним рішення Окружного адміністративного суду столиці про відхилення позову екс-глави Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо незаконності її розпорядження ФДМУ підписати додаткову угоду до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Про це УНІАН повідомила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її словами, відповідне рішення апеляційний суд прийняв 7 липня.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також зазначила, що, згідно з рішенням суду, справи щодо незаконності змін умов купівлі-продажу об`єкта і про перевищення службових повноважень Ю. ТИМОШЕНКО як прем`єр-міністра повинні бути об`єднані.

«Апеляційним судом все об`єднується - незаконна зміна умов та перевищення службових повноважень прем`єр-міністра», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Транспорт

У Томській області Росії в результаті аварійної посадки літака Ан-24 загинули 5 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

У Томській області в 1 км від мису Медведєва здійснив аварійну посадку літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», що здійснював рейс Томськ - Сургут. На борту судна перебувало 33 людини, 5 з яких загинули, ще 4 перебувають у важкому стані, говориться в повідомленні.

За попередніми даними, аварія сталася через загоряння двигуна.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пропонує заборонити експлуатацію літаків Ан-24 у Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав сьогодні на нараді у Москві, коментуючи аварійну посадку літака Ан-24 у Томській області.

«Я не так давно говорив щодо стану нашого повітряного флоту. Все, що я говорив стосовно Ту-134, не меншою мірою стосується літаків Ан-24. З урахуванням того, що ми міняємо парк літаків, такі самі підходи я пропоную поширити і на Ан-24», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Різні теми

Цього року населення Землі перевищить 7 млрд. чоловік, а до 2023 року може скласти 8 млрд.

Цей прогноз експерти ООН опублікували до Всесвітнього дня народонаселення, що відзначаєся сьогодні, повідомляє NEWSru.

Історія дати пов`язана з днем, коли населення Землі досягло 5 млрд. - 11 липня 1987 року. Рівно через два роки за ініціативою Програми розвитку ООН цей день був оголошений міжнародним, передає ІТАР-ТАСС.

Головна мета Всесвітнього дня - привернути увагу до питань народонаселення, програм розвитку, пошуку вирішення спільних для людства проблем.

Швидке зростання населення світу вже в 60-і роки стало предметом серйозного занепокоєння ООН. З 1960 по 1999 роки чисельність людей, що проживають на планеті, збільшилася більш ніж удвічі, подолавши в жовтні 1999 року позначку в 6 млрд.

І хоча темпи зростання показників у той же період пішли на спад, скоротившись з 2% до 1,3%, абсолютний приріст на сьогодні становить майже 77 млн. чоловік за рік. Причому 95% з них припадає на частку країн, що розвиваються, тобто бідних.

На практиці це означає, що вже сьогодні 67 млн. дітей у світі не мають можливості здобути освіту, а близько 925 млн. жителів планети відчувають хронічний голод.

Згідно з довгостроковим прогнозом ООН, до 2050 року населення Землі досягне 9 млрд., а до кінця століття складе 10,1 млрд.

При цьому збережеться тенденція приросту чисельності людей здебільшого за рахунок найбідніших країн, що тільки посилить проблему бідності в масштабах всієї планети.

Експерти стверджують, що найбільш "багатонаселеною" державою стане Індія, котра обжене лідируючий на сьогодні Китай.

(УНІАН)