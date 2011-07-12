Сьогодні в Росії - день жалоби за жертвами катастрофи теплохода «Булгарія»

Сьогодні в Росії оголошено день жалоби за загиблими під час аварії теплоходу "Булгарія", жертвами якого стали кілька десятків осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

На всій території РФ приспущено державні прапори, телевізійні канали скасували розважальні програми.

За інформацією МНС Росії, за попередніми даними, на борту судна у момент аварії перебувало 208 осіб, з них 183 - зареєстрованих (148 осіб – пасажири, 35 осіб – екіпаж) і 25 - не зареєстрованих осіб.

Станом на 12 липня врятовано 79 осіб, з яких 14 осіб госпіталізовані. 65 потерпілим допомогу надано амбулаторно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС Росії, за останніми даними, з води в районі лиха піднято тіла 58 загиблих, з них 39 - жінок, 5 – дітей, 14 - чоловіків. Вже впізнано 42 особи.

За інформацією Головного управління МНС РФ у Республіці Татарстан, водолази знайшли тіла капітана «Булгарії» Олександра Островського і його дружини.

Станом на 07.00 за московським часом завершено обстеження головної палуби і розвідку входів на нижню палубу. Сьогодні о 06.00 за московським часом розпочалося обстеження трюму судна.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 730 осіб, у т.ч. 176 водолазів, а також 138 одиниць техніки, зокрема 11 річкових суден і 24 моторні човни.

Як повідомляв УНІАН, «Булгарія» затонула 10 липня на Куйбишевському водосховищі на території Татарстану за три кілометри від берега. Судно, що виконувало круїз, йшло з міста Болгар до Казані.