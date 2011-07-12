Близнюка призначено главою Мінрегіонбуду. Донецьку облдержадміністрацію очолив Шишацький

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ, яким звільнив Анатолія БЛИЗНЮКА з посади голови Донецької облдержадміністрації. Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив А.БЛИЗНЮКА міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Тексти указів розміщено на офіційному сайті Президента України. Також Президент України призначив Андрія ШИШАЦЬКОГО головою Донецької обласної державної адміністрації. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. До призначення А.ШИШАЦЬКИЙ був головою Донецької облради.

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