ЄЕП буде остаточно сформовано до 2015 року – генсек ЄврАзЕС

Єдиний економічний простір Росії, Казахстану та Білорусі буде остаточно сформований до 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні повідомив генеральний секретар ЄврАзЕС Таїр МАНСУРОВ у Москві на конференції «Від Митного союзу до Єдиного економічного простору: інтереси бізнесу».

«Нам для повноформатного функціонування ЄЕП буде потрібен період із поточного року по 2015 рік. За цей час ми повинні прийняти 55 міжнародних договорів та інших документів», - сказав Т.МАНСУРОВ.

Він зазначив, що перші 17 угод ЄЕП набудуть чинності з 1 січня 2012, але це означатиме лише початок діяльності ЄЕП.

За його словами, досвід ЄС зі створення єдиного внутрішнього ринку говорить про те, що це процес тривалий і складний.

Т.МАНСУРОВ також повідомив, до 2015 року урядам країн ЄЕП необхідно забезпечити виконання близько 70 обов`язкових заходів, передбачених угодами.

Зокрема, він зазначив, що 2014 року буде введено національний режим при проведенні державних закупівель, а 1 січня 2015 буде забезпечено доступ до послуг залізничної інфраструктури для перевізників держав-членів ЄЕП. Також передбачено єдині правила надання субсидій для підтримки сільського господарства, узгоджені принципи валютної політики.

«Вся ця поза сумнівом складна й відповідальна робота з підготовки та ухвалення нормативної бази ЄЕП, яку нам належить виконати протягом 5 років, забезпечить повноформатне функціонування Єдиного економічного простору Білорусі, Казахстану та Росії», - сказав Т.МАНСУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, роботу ЄЕП, організованого на базі Митного союзу, Росія, Білорусь і Казахстан планують почати з 2012 року.

З 1 січня 2012 року три країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Україна поки не веде переговори про вступ до МС і ЄЕП.