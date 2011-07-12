ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Акції «родичів» Укрсоцбанку і Правекс-Банку впали на 6-8% за день» пише - акції найбільших банків Італії в ході торгів 11 липня різко подешевшали. Так, папери UniCredit, який разом з Укрсоцбанком і Унікредит Банком входить до групи UniCredit, знизилися на 5,9%, акції «родича» «Правекса» - Intesa Sanpaolo - впали на 8,5% ...

http://delo.ua/finance/akcii-rodstvennikov-ukrsocba-160763/

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Також «Дело» в публікації «Злочини Кабміну Тимошенко шукають в «гуманітарці» для Молдови» пише - Контрольно-ревізійне управління перевіряє законність проведення тендерних закупівель дизельного палива у 2008 році Міністерством з надзвичайних ситуацій для надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова ...

http://delo.ua/ukraine/prestuplenija-kabmina-timoshenko-160726/

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«Дело» в публікації «Перемогу Януковича на виборах президента досі оскаржують в судах» пише - до Вищого адміністративного суду докотилася судова тяжба, в якій ставиться під сумнів перемога Віктора Януковича на виборах президента в 2010 році ...

http://delo.ua/ukraine/pobedu-janukovicha-na-vyborah-pr-160740/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Прийшли у справі», в якому пише - активи фінансово-промислової групи "Фінанси та Кредит" народного депутата опозиційної фракції "БЮТ-Батьківщина" Костянтина Жеваго піддалися обшукам силових структур. Протягом останніх кількох днів СБУ провела слідчі дії в банку "Фінанси та Кредит", на заводі "Росава" і Стахановському вагонобудівному заводі в рамках порушеної кримінальної справи. Експерти не виключають, що таким чином нинішня влада намагається позбавити фракцію фінансової підтримки або поділити бізнес ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1677392

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Закордон не допоможе», в якому пише - у "Нафтогазу" виникли складнощі з фінансуванням першого етапу модернізації газотранспортної системи (ГТС). Консорціум міжнародних банків переніс видачу кредиту на ці цілі як мінімум до осені. Тим часом у компанії заявили, що будуть фінансувати модернізацію за рахунок власних коштів. Хоча в Міненерго відзначають, що грошей немає навіть для розрахунків за імпортний газ. Відсутність коштів збільшує шанси, що українська ГТС нарешті буде передана в СП "Газпрому" і "Нафтогазу", зазначають експерти ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1677388

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Готується скупка чужих ділянок», в якому пишуть - влада розробляє норми консолідації земель, які повинні визначити право черговості викупу земельних ділянок. Таким чином, законодавці хочуть зробити неможливим рейдерство і домогтися раціонального землекористування. Однак учасники ринку не виключають, що самі по собі ці норми можуть послужити основою для корупції ...

http://markets.eizvestia.com/full/gotovitsya-skupka-chuzhih-uchastkov

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Японці добудуть уран» пишуть - Україні, в разі появи на найбільшому в Європі урановому руднику на Кіровоградщині закордонного неросійського інвестора, вдасться диверсифікувати постачання палива на АЕС та знизити рівень залежності від РФ у розвитку ядерного комплексу. Таким інвестором може стати японська ITOCHU Corporation ...

http://markets.eizvestia.com/full/yaponcy-dobudut-uran

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Газета «Сегодня» у публікації «Нелегальні шахти Україна: мільйонні доходи і п'яні забійники» пише - тільки за цей рік в Україні порушено 109 кримінальних справ за незаконне використання надр ...

http://www.segodnya.ua/news/14266848.html

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Також «Сегодня» у публікації «Овочі з Європи тепер стоять на кордоні, доки їх не перевірять на паличку» пише - Україна ввела тимчасову заборону на ввезення овочів з Європи: картоплі, помідорів, огірків, цибулі, капусти, моркви, буряків, бобових. Як сказано в повідомленні Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, йдеться про заборону на імпорт продукції без офіційних документів, які підтверджують, що овочі не заражені кишковою паличкою ...

http://www.segodnya.ua/news/14266860.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Пенсійна реформа - все в ім'я невизначеного майбутнього» пише - пенсійна реформа в Україні фактично запущена - мільйони українців будуть грати роль формувальної маси нової пенсійної політики держави. Податковий кодекс + пенсійна реформа + легалізація зарплат ... Що влада може отримати в результаті?

http://economics.unian.net/rus/detail/94846

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Продати на 6 трлн» пише - уряд Росії на вимогу президента готується серйозно збільшити програму приватизації. З 2012 по 2016 р. держава планує щорічно продавати активи більш ніж на 1 трлн руб., повністю розлучившись з 10 компаніями, а ще в 4 зберігши «золоту акцію» ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263722/prodat_na_6_trln

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Також «Ведомости» в публікації «Москва виходить із себе» пишуть - губернатори Москви і Підмосков'я представили президенту РФ план розширення столиці: місто отримає майже 1500 кв. км в південному напрямку, його площа виросте майже у 2,5 рази. Експертам ідея подобається, хоча, що з неї вийде, вони передбачити не беруться. Натомість ті, хто виграли вже є ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263779/moskva_vyhodit_iz_sebya

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Видання «Известия» в публікації «Медведєв вислухав великий бізнес в закритому режимі» пише - на зустрічі з підприємцями президент РФ заявив: «Общаясь с иностранными партнерами, я вижу, что все понимают: инвестиционный климат в нашей стране, мягко говоря, далек от совершенства, они готовы вкладываться в нашу экономику, но, к сожалению, реальный приток инвестиций не так велик, как нам бы всем того хотелось»…

http://www.izvestia.ru/news/494278

(УНІАН)