Роль наднаціональних органів у Митному союзі та ЄЕП посилюватиметься

Москва. Роль наднаціональних органів у Митному союзі і Єдиному економічному просторі посилюватиметься.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив на конференції «Від Митного союзу до Єдиного економічного простору: інтереси бізнесу».

«Роль наднаціональних структур послідовно посилюватиметься. Перш за все, я маю на увазі комісію Митного союзу. В рамках ЄЕП їй планується додатково передати близько 90 повноважень, включаючи прийняття низки рішень з конкурентної політики, техрегламентів і субсидій», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, для цього потрібно буде оптимізувати діяльність комісії Митного союзу, яка повинна буде працювати в постійному режимі.