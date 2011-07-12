МС не буде вибудовувати на своїх кордонах нездоланні бар'єри - Путін

Москва. Країни Митного союзу не будуть вибудовувати на його кордонах нездоланні бар'єри.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це говорив прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на конференції «Від Митного союзу до Єдиного економічного простору: інтереси бізнесу».

«Снимая барьеры внутри Таможенного союза, мы ни в коем случае не собираемся допустить того, чтобы на внешних границах ТС выстраивались непреодолимые барьеры. Напротив, главная задача в том, чтобы за счет объединения усилий смогли более эффективно и гармонично интегрироваться в глобальную экономику все наши страны», - сказав В. ПУТІН.

За його словами, завдання Митного союзу - інтеграція в глобальну економіку, а не відгородження від неї.

Прем'єр РФ зазначив, що Росія та інші країни МС продовжують переговори про вступ до Світової організації торгівлі. «Надеюсь, что в конце концов остающиеся вопросы будут решены», - сказав він.

В. ПУТІН повідомив, що Росія, Білорусь і Казахстан можуть запропонувати перспективні механізми співпраці ЄС та іншим країнам і регіонам.

«Уже идут консультации о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли, а в перспективе планируем начать переговоры о формировании зоны свободной торговли с объединенной Европой – с ЕС», - сказав він.

В. ПУТІН упевнений, що створити зону вільної торгівлі втрьох набагато простіше і вигідніше, ніж поодинці.

Російський прем'єр підкреслив, що три держави ЄЕП стають більш привабливими для будь-яких партнерів і виставляють вищі вимоги.

«Мы стремимся к тому, чтобы ТС, а затем ЕЭП вписались в глобальные экономические процессы и играли активную роль в формировании региональной и международной политики дня», - сказав В. ПУТІН.

За його словами, реалізація цих завдань змінить конфігурацію всього євразійського простору.

Прем'єр Росії також зазначив, що МС і ЄЕП в перспективі відкривають шлях для формування Євразійського союзу.

Як повідомляв УНІАН, роботу ЄЕП, організованого на базі Митного союзу, Росія, Білорусь і Казахстан планують почати з 2012 року.

З 1 січня 2012 року три країни об'єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому будуть застосовуватися єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Україна поки не веде переговори про вступ до МС і ЄЕП.