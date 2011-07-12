Роль наднаціональних органів у МС і ЄЕП посилюватиметься - Путін

Москва. Роль наднаціональних органів у Митному союзі та Єдиному економічному просторі буде посилюватися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив на конференції «Від Митного союзу до Єдиного економічного простору: інтереси бізнесу».

«Роль наднациональных структур будет последовательно усиливаться. Прежде всего, я имею ввиду, комиссию Таможенного союза. В рамках ЕЭП ей планируется дополнительно передать около 90 полномочий, включая принятие ряда решений по конкурентной политике, техрегламентам и субсидиям», - сказав В. ПУТІН.

За його словами, для цього треба буде оптимізувати діяльність комісії Митного союзу, яка повинна буде працювати у постійному режимі.