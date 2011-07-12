Анонс на 13 липня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Як підготовка до ЄВРО-2012 знищує пам`ятники культури Києва". Питання: Чи можна досягти гармонії між забудовою об`єктів до ЄВРО-2012 та існуванням архітектурних пам`яток Києва? Що столиця покаже гостям ЄВРО-2012: напіврозриту Щекавицю, майже знищені залишки Десятинної церкви, напівзруйнований музей "Київська фортеця"? Як пограбування однієї з візиток столиці - музею "Київська фортеця" - прикривається гаслами ЄВРО? Як київські депутати захищають історичні землі "Київської фортеці"? Чому вже близько чотирьох років Київрада не може передати Національний музей "Київська фортеця" у державну власність? Кому це вигідно? Як реагують на справу київські суди, зокрема й "прославлений" Печерський суд? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 445 75 24. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться підключення села Дулицьке Сквирського району Київської області до газопостачання. У заході візьме участь голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.

* Біля Адміністрації Президента відбудеться акція протесту колективу філії Київміськбуду ВАТ СБМУ (Спеціалізоване будівельно-монтажне управління). До адміністрації Президента учасники вийдуть з іграшковими будівельними автомобілями і вантажівками, так як вони вважають, що в руках влади вони всього лише іграшки.

* Круглий стіл: «Корпоративне право в Україні: проблеми і шляхи вирішення». Організатори - комунікаційна група ESG, УСПП. Експерти круглого столу обговорять причини і наслідки корпоративних конфліктів в Україні, приведуть приклади конфліктів, що мали місце в історії країни і спробують знайти шляхи вирішення проблеми. Запрошені: Анатолій Кінах, голова УСПП; Роман Сергієнко, директор департаменту права УСПП; Олександр Дічек, голова комісії УСПП з питань економічної безпеки суб`єктів господарювання та захисту інвестицій; Андрій Портнов, радник Президента України, керівник ГУ питань судоустрою АПУ; Валерій Бевз, голова Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Микола Павлов, віце-президент Української іноземної юридичної колегії та ін.

* Прес-конференція на тему: «Держава робить крок назустріч сільгоспвиробникам, формуючи справедливі ціни на зерно нового врожаю». Учасники: Сергій Кваша, директор департаменту економічного розвитку та аграрного ринку МінАП; Геннадій Новиков, голова Аграрного союзу України; Сергій Хорошайлов, ген. директор Аграрного фонду; Роберт Бровді, ген.директор ТОВ «Хліб Інвестбуд».

* Відбудеться онлайн-конференція радника голови правління ВАТ «Київводоканал» з інформаційної політики Вікторії Яковлєвої на тему: «Яку воду п`ють кияни».

* Відбудеться селекторна нарада під головуванням першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва. Обговорюватимуться питання: здійснення першочергових заходів з реформування ЖКГ; ліквідація заборгованості за енергоносії; заходи щодо проведення дерегулювання економіки та соціальної сфери України.

* Відбудеться мультимедійний відеоміст Київ-Москва на тему: "Судова справа Тимошенко: причини і перспективи". Учасники в Києві: Інна Богословська, голова ТСК з питань газових угод, народний депутат (ПР); Володимир Яворівський, народний депутат (БЮТ); Костянтин Матвієнко, керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика». В Москві: Євген Мінченко, директор Міжнародного інституту політичної експертизи; Сергій Міхєєв, ген.директор Центру політичної кон`юнктури; Кирило Танаєв, ген.директор Фонду ефективної політики.

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