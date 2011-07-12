Курс НБУ на 13.07.11

Офіційний курс НБУ на 13.07.11100 USD - 797.1400 (12 липня - 797.0400)100 EUR - 1114.0032 (12 липня - 1120.3194)10 RUR - 2.8084 (12 липня - 2.8381)Облікові курси банківських металів на 13.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-123118.27 (12 липня-123023.12)961 XAG 10 Срібло-2782.82 (12 липня-2898.04)962XPT10Платина-136709.51(12 липня-137648.81)964XPD10Паладій-60263.78 (12 липня-61212.67)

Офіційний курс НБУ на 13.07.11 100 USD - 797.1400 (12 липня - 797.0400) 100 EUR - 1114.0032 (12 липня - 1120.3194) 10 RUR - 2.8084 (12 липня - 2.8381) Облікові курси банківських металів на 13.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-123118.27 (12 липня-123023.12) 961 XAG 10 Срібло-2782.82 (12 липня-2898.04) 962XPT10Платина-136709.51(12 липня-137648.81) 964XPD10Паладій-60263.78 (12 липня-61212.67)

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