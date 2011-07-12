Головне на 12 липня

Фінанси

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на валютному міжбанківському ринку в червні ц.р. становило 1 млрд. 497,7 млн. дол. (в еквіваленті).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 557,1 млн. дол. (в еквіваленті) за рахунок купівлі: 170 млн. євро, 72,7 млн. австралійських доларів, 200,5 млн. швейцарських франків.

У червні Нацбанк з резервів продав 2 млрд. 54,8 млн. дол. США.

Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 27911,1 млн. дол.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою становив 4591,5 млн. дол. США, в т.ч. банки купили у населення 1689,7 млн. дол. США, продали – 2901,8 млн. дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) виросли на 419,8 млн. дол. США і на 30 червня 2011 року становили 17761,6 млн. дол. США.

В Україні грошова маса у червні 2011 року збільшилася на 2,6% (з початку року - на 9,1%) - до 652,5 млрд. грн., монетарна база - на 0,1% (з початку року - на 1 , 1%) - до 228,1 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у червні збільшився на 2,9%, з початку року - на 11,5%, - до 461,3 млрд. грн. У т.ч. депозити юридичних осіб зросли на 4,8% (з початку року - на 14,9%) - до 163,3 млрд. грн., фізичних осіб - на 2% (з початку року - на 9,7%) - до 298 , 0 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у червні зріс на 0,9% (з початку року - на 5,7%) - до 765 млрд. грн. У т.ч. обсяг залишків за кредитами юридичним особам виріс на 1,2% (з початку року - на 8,2%) - до 562 млрд. грн., за кредитами фізичним особам - в червні не змінився (з початку року зменшився на 0,7% ) і становив 203 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками у червні збільшився на 1,6% (з початку року виріс на 2,6%) - до 187,7 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у червні зменшився на 8,7% (з початку року - на 8,5%) - до 15,3 млрд. грн. Норматив обов`язкових резервів становив 13,1 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку Україні було перераховано 6,9 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку в червні зменшився на 54,5% (з початку року збільшився в 2,8 рази) - до 7,8 млрд. грн.

У червні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку склав 31,99 млрд. грн., з початку року - 127,52 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у червні склав 1 750,11 млн. грн. (з початку року - 1 777,46 млн. грн.).

Роль наднаціональних органів у Митному союзі та Єдиному економічному просторі буде посилюватися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив на конференції «Від Митного союзу до Єдиного економічного простору: інтереси бізнесу».

«Роль наднациональных структур будет последовательно усиливаться. Прежде всего, я имею ввиду, комиссию Таможенного союза. В рамках ЕЭП ей планируется дополнительно передать около 90 полномочий, включая принятие ряда решений по конкурентной политике, техрегламентам и субсидиям», - сказав В. ПУТІН.

За його словами, для цього треба буде оптимізувати діяльність комісії Митного союзу, яка повинна буде працювати у постійному режимі.

Наступний раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС відбудеться 19-23 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам заступник міністра з питань економічного розвитку та торгівлі Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по завершенню консультацій в рамках переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

“Буде раунд переговорів з 19 вересня. Ну, я не кажу, що він буде абсолютно остаточним, але я думаю, що він буде дуже серйозним етапом для підбиття підсумків”, - сказав він.

Енергетика

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна» станом на 9 липня накопичила у підземних сховищах газу (ПСГ) 16,7 млрд. куб. м природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що з початку періоду закачування в підземні сховища газу закачано 6,7 млрд. куб. м газу, що на 0,6 млрд. куб. м перевищує показники минулого року.

Відповідно до затвердженого плану-графіка організаційно-технічних заходів щодо забезпечення стабільної роботи філій ДК «Укртрансгаз» в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр.. протягом червня виконані основні заплановані роботи.

Перевиконано наступні показники: очищення внутрішньої порожнини магістральних газопроводів (МГ) - на 247 км (при запланованих 565,7 км очищено 812,7 км); ремонт газорозподільних станцій - на 30 одиниць (при запланованих 137 од. відремонтовано 167 од.); капітальний ремонт МР - на 9,3 км (при запланованих 1,55 км відремонтовано 10,85 км); обстеження підводних переходів газопроводів через водні перешкоди - на 89 одиниць (при запланованих 157 од. обстежено 246 од.).

Також у повідомленні зазначено, що роботи з капітального ремонту свердловин підземних сховищ газу і газоперекачувальних агрегатів (ГПА), підводних і надводних переходів газопроводів через водні перешкоди, а також внутрішньотрубної діагностики МГ і т. д. виконуються за графіком.

Україна в січні-травні 2011 року збільшила імпорт природного газу в 2,1 рази, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 6 млрд. 814,274 млн. дол

Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-травні в загальному обсязі імпорту склав 21,6%.

Крім того, в січні-травні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 4,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1 млрд. 833,389 млн. дол

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-травні склав 5,8%.

Експорт природного газу та сирої нафти з газовим конденсатом в січні-травні Україна не здійснювала.

У вівторок, 12 липня, в центральному офісі російського ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики й вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської компанії.

"Сторони обговорили питання взаємодії в газовій сфері. Зокрема, йшлося про постачання газу до України в рамках чинного довгострокового контракту", - йдеться в повідомленні.

Будівництво і ЖКГ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ, яким звільнив Анатолія БЛИЗНЮКА з посади голови Донецької облдержадміністрації.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив А.БЛИЗНЮКА міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Тексти указів розміщено на офіційному сайті Президента України.

Також Президент України призначив Андрія ШИШАЦЬКОГО головою Донецької обласної державної адміністрації.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

До призначення А.ШИШАЦЬКИЙ був головою Донецької облради.

Анатолій БЛИЗНЮК заявляє про можливість ліквідації ЖЕКів та комерціалізації монополій на газ і воду.

Про це повідомляє офіційний сайт Партії регіонів з посиланням на видання «Коментарі».

«На першому етапі своєї роботи ми повинні оцінити, де ми є, і що з цим потрібно робити. Другий етап діяльності полягає в тому, що в даній сфері необхідно побачити бізнесову частину. Якщо це буде так, то масово з`являться ОСББ, проводитимуться тендери, конкурси. Не потрібно буде тикати пальцем на ЖЕКи. Не потрібен ЖЕК - так ліквідуйте його. Наймайте того, хто вам найефективніше надасть всі послуги: відремонтує дах, прибере під`їзди, винесе сміття», - заявив А. БЛИЗНЮК.

«Інше питання: це монополії на газ, воду. Там теж треба буде дивитися. Може здатися неправильним, але комерціалізація цих процесів повинна відбутися», - резюмував новий міністр.

(УНІАН)