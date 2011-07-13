Винищувачі НАТО було піднято по тривозі через вторгнення в небо Латвії 4 літаків

Винищувачі НАТО у вівторок, 12 липня, було піднято по тривозі через вторгнення чотирьох легких німецьких літаків у повітряний простір Латвії.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив журналістам представник прес-служби Міністерства оборони Латвії.

За даними Міноборони, в повітряний простір Латвії вторглися чотири непізнаних оборонними службами малих пасажирських літаки. На перехоплення з Литви вилетіли винищувачі НАТО, які здійснюють патрулювання неба балтійських країн.

Як розповів журналістам представник Адажського аеродрому Раймонд ШВАРЦ, де приземлилися літаки-порушники, в повітряний простір Латвії без узгодженого плану польоту ввійшли легкі літаки з Німеччини.

"Для всієї цивілізованої Європи нормально, що легкі літаки можуть літати в цивільному повітряному просторі без дозволів, а в Латвії, як і раніше, потрібні дозволи, і це камінь у наш город", - заявив він.

За даними латвійських ЗМІ, німецькі літаки не відгукнулися на спроби встановити з ними зв`язок, тому їм на перехоплення було відправлено винищувачі НАТО.