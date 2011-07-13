Баррозу нагадав Януковичу, що є головним для прогресу у відносинах Україна-ЄС

Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ нагадав Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, що дотримання прав людини є умовою для прогресу у відносинах Україна-ЄС.

Як повідомив власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі прес-секретар Єврокомісії Майкл КАРНІТШНІГ, про це йшлося під час телефонної розмови між Ж.М.БАРРОЗУ і В.ЯНУКОВИЧЕМ 11 липня.

«Президент БАРРОЗУ відзначив, як він робив це вже кілька разів за різних обставин, важливість уникати будь-якого політизування судової системи, уникати сприйняття виборчого правосуддя, бо, очевидно, що політичні реформи: незалежність судової системи, прав людини є умовами для прогресу у відносинах між ЄС і Україною», - сказав представник Єврокомісії.

Крім того, за словами М.КАРНІТШНІГА, Президент Єврокомісії запросив українського Президента відвідати Брюссель 20 жовтня з тим, щоб обговорити прогрес у рамках підготовки до грудневого саміту ЄС-Україна.

При цьому, Президент Єврокомісії наголосив про намір Комісії закінчити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС до саміту.

«Разом з тим, як ви знаєте, переговори про створення зони вільної торгівлі є частиною ширших переговорів про угоду про асоціацію І в цьому контексті нам також необхідно бачити прогрес у політичних реформах, які необхідні для завершення переговорів в цілому», - відзначив М.КАРНІТШНІГ.

Він наголосив, що під час телефонної розмови Ж.М.БАРРОЗУ відзначив, зокрема, важливість конституційної реформи і підготовки нового виборчого кодексу із залученням всіх політичних сил і на основі міжнародних стандартів.