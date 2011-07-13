Восени завершиться розробка другого етапу адмінреформи. Він торкнеться місцевої влади

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що розробку пропозицій щодо другого етапу адміністративної реформи буде завершено восени.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив 12 дипня після завершення зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбувалася в Криму.

"Ми підбили підсумки першого етапу і визначили графік діяльності робочої групи на другий етап", – сказав О.ЛАВРИНОВИЧ після зустрічі.

Міністр наголосив, що нині практично завершено реалізацію першого етапу адміністративної реформи. "Наступний етап стосуватиметься реорганізації роботи територіальних органів виконавчої влади", – додав він.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, розробка пропозицій щодо другого етапу реформи буде завершена восени. "І на наступний рік у державі мають діяти вже чітко визначені напрямки реалізації повноважень усіх центральних органів влади, їх територіальних органів і місцевих державних адміністрацій. 2012 рік буде присвячений аналізу того, яким чином будуть функціонувати новоутворені чи реорганізовані органи виконавчої влади", – зазначив міністр юстиції.

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що система цих органів та їх чисельність будуть переглянуті відповідно до функцій, які потрібні для ефективної роботи територій та надання громадянам необхідних послуг. Після завершення цього етапу, за словами міністра, Главі держави буде представлений звіт і прийняті рішення щодо розподілу функцій територіальних органів влади.