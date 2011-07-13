Іващенко вважає, що його хочуть знищити фізично

Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО переконаний, що чергова відмова суду змінити йому через погіршення стану здоров’я запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд свідчить про наміри знищити його фізично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ІВАЩЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після судового засідання, коментуючи відмову суду задовольнити клопотання про зміну запобіжного заходу.

«Це, на жаль, підтвердження того, що мене дійсно хочуть знищити фізично, відмовляючи мені в отриманні належного медичного обстеження та лікування… Мені суд відмовив, щоб я не зміг відновити своє здоров’я, щоб я, як рівноправна людина, міг відстоювати в суді своє чесне ім’я. Я ще раз наголошую - насправді я жодного злочину не вчиняв, жодної протиправної дії не робив, тому справа є цілком сфабрикованою… Це лише їх бажання - звинуватити мене в тяжкому злочині», - сказав В.ІВАЩЕНКО.

Водночас, він зауважив, що намагатиметься підтримувати стан свого здоров’я, але зробити те, що можуть зробити лише лікарі, не зможе.

Таке ставлення суду до нього В.ІВАЩЕНКО назвав «ексклюзивним». За його словами, нещодавно суд звільнив на підписку про невиїзд екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА саме через те, що в умовах СІЗО йому не можуть надати належне лікування. Крім того, при зміні запобіжного заходу суд врахував заслуги А.МАКАРЕНКА перед державою, що не було зроблено стосовно В.ІВАЩЕНКА.

На думку колишнього т.в.о. міністра оборони, якщо він і надалі залишатиметься у СІЗО, то може загинути або стати інвалідом. «У мене є лише два альтернативні варіанти: або я тут загинаюся… або дочекаюся, коли мене вивезуть в інвалідному візку, або, не дай Боже, щось гірше», - сказав В.ІВАЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня адвокати В.ІВАЩЕНКА, який вже майже 11 місяців перебуває у СІЗО, вкотре просили суд звільнити його з-під арешту через різке погіршення стану здоров’я і неможливість лікуватися в умовах слідчого ізолятора.

Прокурори виступили проти задоволення цього клопотання.

Сьогодні Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів про зміну В.ІВАЩЕНКУ запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.