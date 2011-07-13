ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Україна в змозі модернізувати ГТС без залучення Росії і ЄС - експерти» пише - під час круглого столу «Майбутнє української транспортної системи» експерти погодилися, що Україні може модернізувати ГТС без створення консорціуму за участю Росії та ЄС ...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-v-sostojanii-modernizir-160840/

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Також «Дело» в публікації «Експерт: Технічний дефолт США не обвалить курс долара» пише - проблеми з держборгом США істотно не вплинуть на курс американського долара, навіть якщо американцям 2 серпня доведеться оголосити технічний дефолт ...

http://delo.ua/finance/ekspert-tehnicheskij-defolt-ssh-160831/

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«Дело» в публікації «Партія регіонів виключила зі своїх лав Романа Ландика» пише - луганські "регіонали" виключили з ПР Романа Ландика, який побив дівчину в ресторані. Також "регіонали" мають намір позбавити Ландика мандата депутата міськради ...

http://delo.ua/ukraine/partija-regionov-iskljuchila-iz-s-160846/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Міністр за зниженими тарифами», в якому пише - главі держави знадобилося півтора місяця, щоб визначитися з кандидатурою на пост міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Ним став губернатор Донецької області Анатолій Близнюк. Серед його основних завдань - запровадження єдиних тарифів на послуги ЖКГ, залучення фінансування в галузь і активізація будівництва. Близнюк обіцяє проводити реформи з використанням досвіду Донецької області. Учасники ринку сподіваються на його професіоналізм, а експерти попереджають про жорсткі методи управління Близнюка ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1677948

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Оператори вийшли на «Волю», в якому пише - найбільший оператор кабельного ТБ в Україні група компаній "Воля" знову зайнялася поглинаннями на ринку. Компанія закрила угоду з придбання найбільшого оператора в Дніпропетровську - "Фальстап" - і веде переговори про купівлю західноукраїнського оператора "Одеко". Експерти вважають, що "Воля" нарощує свою присутність в регіонах напередодні продажу ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1677973

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«Економічні вісті» публікують матеріал «У бензин додадуть загадкових речовин», в якому пишуть - боротьба з саморобним бензином, що незрозуміло звідки з'явився, вступає в стадію хімічної війни. Моторне паливо промаркують. Кольорові вишуки ДПАУ обійдуться споживачам у 3-5 копійок на літрі ...

http://markets.eizvestia.com/full/v-benzin-dobavyat-zagadochnyh-veshhestv

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Хліб пішов у тінь» пишуть - уряд посилено знищує офіційні пекарні. Великому хлібному бізнесу він створив нестерпні умови роботи - його рентабельність мінімальна. На ринку ростуть як гриби приватники-тіньовики. Їх частка, скаржаться хлібозаводи, перевищила 60% ...

http://markets.eizvestia.com/full/hleb-ushel-v-ten

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Газета «Сегодня» у публікації «Квитки на поїзд хочуть продавати за три місяці» пише - в Міністерстві інфраструктури пропонують продавати квитки на поїзди за 90 днів до відправлення. На сьогоднішній день - за 45 днів. Вже розроблено відповідний проект наказу ...

http://www.segodnya.ua/news/14267322.html

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Також «Сегодня» у публікації «Багатим закон не писаний. Як «гуляють» віпи в дорогих клубах» пише - літні нічні клуби в Одесі - місце не тільки відпочинку, але і п'яних розборок «золотої молоді» - дітей і родичів відомих політиків, чиновників і бізнесменів. Віп-персон, як правило, дратує те, що звичайні люди називають «нормальними правилами поведінки» ...

http://www.segodnya.ua/news/14267252.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Янукович бере газові переговори в свої руки ... Що з цього вийде?» пише - Президент заявив, що має намір до кінця липня особисто розрулити газові переговори. Навіть "спустившись" для цього на одну сходинку в ієрархії і вирішивши "підмінити" прем'єра Азарова на зустрічі з Путіним. Але час настільки упущено, що реалізація цього завдання може виявитися не під силу навіть йому ...

http://economics.unian.net/rus/detail/94937

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Економічний «прогрес» влади - між Казахстаном і Гондурасом» пише - незважаючи на запевнення влади, що Україна зараз на підйомі, в рейтингу найгірших економік світу наша країна посіла четверте місце. Оцінки міжнародних інститутів є об'єктивними, вважають експерти ...

http://economics.unian.net/rus/detail/94993

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Безвізовий план» пише - Росія і ЄС погодили перелік дій, необхідних для скасування віз у майбутньому. Але домовитися про автоматичний перехід до переговорів про безвізовий режим після виконання плану не вдалося ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263805/bezvizovyj_plan

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Також «Ведомости» в публікації «У 1% від кризи» пишуть: дві країни - колиски європейської цивілізації можуть поховати проект єдиної Європи. Тепер проблеми не тільки у Греції, але і в Італії, борги якої складають $ 1,8 трлн

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263849/v_1_ot_krizisa

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Видання «Известия» в публікації «Чи призведе розширення Москви до «душогубки» пише - заплановане розширення столиці РФ за рахунок територій, розташованих на південному заході Московської області, може привести до різкого погіршення екологічної обстановки та негативно позначиться на здоров'ї москвичів, застерігають експерти ...

http://www.izvestia.ru/news/494434

(УНІАН)