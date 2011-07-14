ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Ціни на золото підскочили до нового рекорду» пише - новий виток загострення боргової кризи в єврозоні накрутив ціни на золото до нового історичного максимуму ...

http://delo.ua/finance/ceny-na-zoloto-podskochili-do-n-160933/

* * *

Також «Дело» в публікації «Мінрегіонбуд збільшив вартість будівництва в Україні» пише - показник опосередкованої вартості будівництва 1 кв. м житла з 1 липня 2011 року встановлено на рівні 4,574 тис. гривень ...

http://delo.ua/business/minregionstroj-uvelichil-stoimo-160930/

* * *

«Дело» в публікації «90% перевірених українських тваринницьких підприємств не пройшли аудит Россельхознадзора» пише - за результатами перевірки 32 українських заводів Росія, Білорусь і Казахстан тимчасово обмежили ввезення продукції 28 тваринницьких підприємств ...

http://delo.ua/business/90-proverennyh-ukrainskih-zhiv-160909/

* * *

Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Донецьксталь» повернулася в обіг», в якому пише - заборона Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку на укладення угод з акціями «Донецьксталі» з 11 липня втратила силу, оскільки регулятор відмовився подати апеляцію на рішення суду першої інстанції. Комісія не знайшла для цього вагомих аргументів. Отримавши перевагу, «Донецьксталь» вже оскаржила річні мораторії по акціям всіх 11 компаній групи. Юристи не сумніваються в тому, що рішення суду у новій справі буде аналогічним справі «Донецьксталі» ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1678364

* * *

Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Укрзалізниця» пішла транзитом », в якому пише - УЗ змогла збільшити транзитні вантажоперевезення у I півріччі. За цей період зростання транзиту - самого вигідного виду вантажоперевезень - склало близько 18%, тоді як минулого року він виріс усього на 2,7%. Але його частка в загальному обсязі вантажообігу як і раніше не перевищує 10%, і без підтримки на міжурядовому рівні істотно збільшити транзит УЗ не зможе, упевнені експерти ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1678369

* * *

«Економічні вісті» публікують матеріал «Харчовики відповідатимуть за табори», в якому пишуть - після декількох випадків отруєнь дітей в українських оздоровчих таборах уряд розпорядився провести масову перевірку виробників продуктів харчування - постачальників таких установ. Аудит буде ретельним - за пошуком винних пильно стежить МЗС Росії, оскільки більша частина постраждалих - діти з Москви ...

http://state.eizvestia.com/full/pishheviki-otvetyat-za-lagerya

* * *

Також «Економічні вісті» у матеріалі «Валютна люстрація» пишуть - урізання Нацбанком ліміту валютної позиції банків - з 20% до 5% регулятивного капіталу - отримало новий резонанс у вигляді очікуваного обурення з боку частини банкірів, які застерігають щодо зростаючих валютних ризиків ...

http://state.eizvestia.com/full/valyutnaya-lyustraciya

* * *

Газета «Сегодня» у публікації «Доля найскандальніших будівництв Києва: що буде з кожним будинком» пише - будівництво біля «Театральної» збираються демонтувати, на Гончара - «вкоротити» ...

http://www.segodnya.ua/news/14267716.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «Гряде «чорний серпень», долар може впасти» пише - США можуть оголосити себе банкрутом і потягти в прірву весь світ ...

http://www.segodnya.ua/news/14267620.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Операція «Чистий пошук»» пише - «Яндекс» покарав компанії, які просувають сайти в результатах пошуку за допомогою нечесних, на його думку, методів. Ці компанії могли втратити сотні мільйонів рублів ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263903/operaciya_chistyj_poisk

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Герман Греф проти кешу» пишуть - президент Ощадбанку РФ Герман Греф запропонував прем'єру Володимиру Путіну оголосити війну готівці. Через її високу частку в грошовому обігу країна втрачає 1% ВВП ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263880/german_gref_protiv_kesha

* * *

Видання «Известия» в публікації «Капітан «Булгарії» був у фінансовій кабалі у судновласників» пише - 13 липня в Казані поховали капітана потонулої «Булгарії» 55-річного Олександра Островського. Рідні капітана розповіли, чому він відправився в нещасливий рейс ...

http://www.izvestia.ru/news/494449

(УНІАН)