Проект Держпрограми соцекономрозвитку на 2012 рік планується схвалити у вересні

Проект Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік уряд планує схвалити у вересні після розгляду всіх зауважень і пропозицій до підготовленого на сьогоднішній день документу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ після презентації проекту держпрограми.

«У вересні ми будемо виносити її на засідання Кабінету міністрів», - сказав він.

При цьому А. КЛЮЄВ повідомив, що найближчим часом уряд почне готувати середньострокову програму соціального та економічного розвитку на 2013-2015 роки.

Як повідомляв УНІАН, презентація проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік відбулася сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.