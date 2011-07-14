«Школа безпеки» визначила кращих юних рятувальників у 2011 році

11 липня відбувся фінал XI Всеукраїнських (VI Міжнародних) зборів-змагань «Школа безпеки-2011», які пройшли в м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Організатори заходу – Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки», Міністерство надзвичайних ситуацій України за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

«Група компаній «ФОКСТРОТ» в рамках своєї соціальної програми, популяризуючи серед молоді здоровий і безпечний спосіб життя, стала партнером цього заходу.

Усіх учасників зборів-змагань привітали їх наставники і старші колеги - перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Михайло Болотських, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Геннадій Ніколенко, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Василь Андрієнко, а також міський голова міста Южноукраїнськ Андрій Стулін.

- У змаганнях рятувальників немає переможців і переможених, кожен, хто брав участь у заході, уже переможець, бо він отримав найцінніші знання, а саме, як врятувати життя людини, - зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Василь Андрієнко.

Загалом у зборі-змаганнях взяли участь понад 200 юнаків і дівчат віком від 14 до 17 років з АР Крим, 24 областей України, міст Києва та Севастополя – переможці обласних зборів-змагань, а також команди юних рятувальників з Росії, Білорусі, Казахстану.

На базі запасного Гарієвського поля спорткомплексу «Олімп» «Південної атомної електростанції» встановлено наметове містечко. Організатори на всіх етапах створили умови, наближені до реальності, що допомогло дітям по-справжньому показати свої рятувальні навички.

Учасники змагань рятували умовних потерпілих із завалів, в умовах, наближених до реальності, гасили пожежу, знімали з дерева умовного постраждалого, демонстрували правила спасіння людини на воді та в умовах витоку хімічних речовин. Кожний етап проходили мужньо, демонструючи командні та особисті навички рятувальника.

Шість завдань та низка різноманітних конкурсів вели кожну команду до успіху.

- Нехай біда ніколи не надасть нам можливості продемонструвати ці навички, а навколо вирують лише вогонь емоцій, хвилі радості та землетрус добрих почуттів, - побажали на фінальному концерті чемпіони «Школи безпеки-2011», команда старшокласників з Луганського ліцею іноземних мов. - Наша добра стихія - це «Школа безпеки»!

Переможці змагань були нагороджені грамотами МНС України та Руху «Школа безпеки», кубками, медалями та подарунками від «Групи компаній «ФОКСТРОТ». З 2006 року «ФОКСТРОТ» є партнером громадського руху «Школа безпеки» й допомагає пропагувати правила безпечної поведінки дітей у побуті.

- У нас багато спільного зі школою «юних Бетменів», як жартома ми називаємо «Школу безпеки», - вручаючи подарунки, наголосила прес-секретар Управляючої компанії «ГК «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецька. - Ми системно підтримуємо талановиту молодь та її активну життєву позицію. Остання наша інновація - мультфільм «Школа безпеки», знятий зусиллями київських мультиплікаторів та «Фокстроту».Уже до наступного літа будуть готові три серії мультфільму, де мудра лисичка вчить дітей навичкам користування технікою, поведінці в багатолюдних місцях та правилам дорожнього руху. Першими глядачами стрічки стануть, безумовно, вихованці «Школи безпеки» 2012 року.

Учасники змагань щиро дякували організаторам за можливість корисно та яскраво відпочити.

- Дякуємо за класні змагання, за нових друзів, за чудово проведений час, за новий досвід, – сказали володарі третього загальнокомандного місця «Школи безпеки-2011» старшокласники міста Ківерці, що на Волині.

А срібні призери загальнокомандного заліку «Школи Безпеки», команда Миколаївської області, вже втретє поспіль виборола й найбільш вагому нагороду – перехідний «Кубок Друга»!

- «Школа Безопасности» - это праздник здоровья, ума, таланта и дружбы, - підтвердив Максим Ющенко із Гомеля (Білорусь).

- Спасибо! У нас есть интересное дело, заложены полезные навыки и хорошая возможность выбрать интересную профессию, – написала у стінній газеті капітан роcійської команди Катерина Самещенко з Ростова-на-Дону.

Після церемонії нагородження «юні Бетмени» роз’їхалися по домівках, щоб навчити ровесників новим навичкам та зібратися наступного року на чергові збори-змагання юних рятувальників.

Довідка.

Всеукраїнський громадський дитячий рух “Школа безпеки” створено за ініціативи та під патронатом МНС України у 1999 році. Відділення Руху “Школа безпеки” функціонують в усіх регіонах України. Щороку до участі у заходах Руху залучається понад 60 тис. дітей та молоді. ВГДР «Школа безпеки» є одним із засновників Міжнародної асоціації молодіжних громадських організацій рятувальників-пожежних «ЮнСПАС», створеної у 2008 році.

Координатор програми: Алла Негрієнко.