Анонс на 15 липня

* Печерський районний суд м. Києва продовжить розгляд кримінальної справи по звинуваченню екс-прем`єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко в незаконному підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

* Прес-конференція на тему: «Захист врожаю 2011 року» про забезпечення пожежної безпеки під час збирання врожаю. В роботі візьме участь директор Держдепартаменту пожежної безпеки, полковник служби цивільного захисту Михайло Байтала.

* Відбудеться пікетування Адміністрації Президента України на підтримку звернення Федерації профспілок України до Президента України В. Януковичу про застосування ним права вето до прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Відбудеться хода по вул. Інститутській та Банківській до будівлі Адміністрації Президента України, де учасники проведуть мітинг.

* Прес-конференція на тему: «Новий Податковий кодекс і бізнес України». Учасники: член Ради підприємців при КМУ Віктор Лисицький; в.о.президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В`ячеслав Биковець.

* Прес-конференція директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України Степана Дусяка на тему: "Підсумки декларування доходів громадян за 2010 рік".

* Прес-конференція на тему: «М`ясо та молоко на експорт: хто буде купувати українську продукцію?». Учасники: заст.ген.директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський та виконавчий директор Українського клубу аграрного бізнесу Єлизавета Святківська.

* Круглий стіл на тему: "Автомобілі в Україні: країна без страховки". Учасники: Василь Волга, голова Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг; Олександр Клименко, голова підкомітету ВРУ з питань небанківських фінансових інститутів; Галина Третьякова, ген.директор Української федерації страхування; Віталій Щербина, член правління СК PZU України; В`ячеслав Черняховський, голова комісії з страхування Українського товариства фінансових аналітиків. Модератор: Федір Крикун, керівник редакції ділової інформації ІА ЛІГАБізнесІнформ.

* Прес-конференція на тему: «Якість курячого м`яса, яке їдять українці». Учасники: Ігор Каневський, координатор Програми споживчих експертиз ІА «Наш продукт»; Ніна Усатенко, зав.відділом переробки птиці Технологічного інституту молока та м`яса УААН; Світлана Фус, лікар-дієтолог науково-технічного центру «ВІРІА»; Світлана Наумова, керівник проекту «Їмо зі смаком».

* Круглий стіл на тему: "Земельний кадастр - крок до земельної реформи?". Організатор - «ГолосUA». Учасники: Артем Кодимський, перший заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України; Микола Стрижак, віце-президент Асоціації фермерів України; Юрій Гаврилечко, експерт Фонду суспільної безпеки. Модератор - журналіст Ганна Штепура.

* Прес-конференція на тему: "Відкриття першої черги оптового ринку сільгосппродукції" Столичний". Запрошені: міністр АПК України Микола Присяжнюк, голова Асоціації ОРСП Роман Федишин; ген.директор оптового ринку "Столичний" Олексій Чумак, віце-президент оптового ринку "Броніше", Варшава, Польща, Кшиштоф Карпа.

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