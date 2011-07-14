Курс НБУ на 15.07.11

Офіційний курс НБУ на 15.07.11100 USD - 797.1000 (14 липня - 797.1400)100 EUR - 1132.0414 (14 липня - 1121.8151)10 RUR - 2.8406 (14 липня - 2.8212)Облікові курси банківських металів на 15.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-126938.18 (14 липня-125270.55)961 XAG 10 Срібло-3140.57 (14 липня-2929.49)962XPT10Платина-141086.70(14 липня-139021.22)964XPD10Паладій-62572.35 (14 липня-61539.21)

Офіційний курс НБУ на 15.07.11 100 USD - 797.1000 (14 липня - 797.1400) 100 EUR - 1132.0414 (14 липня - 1121.8151) 10 RUR - 2.8406 (14 липня - 2.8212) Облікові курси банківських металів на 15.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-126938.18 (14 липня-125270.55) 961 XAG 10 Срібло-3140.57 (14 липня-2929.49) 962XPT10Платина-141086.70(14 липня-139021.22) 964XPD10Паладій-62572.35 (14 липня-61539.21)

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