Скоро пройде засідання українсько-грузинської комісії з економічної співпраці

Голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ досягли домовленості провести найближчим часом чергове засідання спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва на рівні віце-прем’єр-міністрів двох країн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч відбулась сьогодні у Батумі.

Сторони висловили готовність до подальшого розвитку політичного діалогу, а також взаємну зацікавленість у наданні двостороннім відносинам більшого прагматизму шляхом поглиблення співробітництва у торговельно-економічній сфері, зокрема, через участь компаній двох країн у масштабних проектах, які реалізуються в Україні та Грузії.

К.ГРИЩЕНКО та М.СААКАШВІЛІ обговорили також питання співпраці у рамках міжнародних організацій та відзначили високий рівень взаємодії України і Грузії на цьому рівні.

Сторони обговорили внутрішньополітичну та економічну ситуацію в обох країнах, питання розвитку інфраструктури проектів в Україні у контексті проведення у 2012 році Чемпіонату Європи з футболу та розвитку інфраструктури у Батумі.

К.ГРИЩЕНКО поінформував М.СААКАШВІЛІ про хід економічних реформ в Україні, наголосивши на незмінності євроінтеграційного курсу офіційного Києва як головного зовнішньополітичного пріоритету.

У свою чергу Президент Грузії високо оцінив динаміку України на євроінтеграційному напрямі.

Також К.ГРИЩЕНКО і М.СААКАШВІЛІ обговорили актуальні питання міжнародного порядку денного та обмінялися думками щодо взаємодії двох країн на міжнародній арені з метою пошуку шляхів і механізмів вирішення довготривалих конфліктів.