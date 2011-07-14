Головне на 14 липня

Фінанси

Глава Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке заявив, що центробанк готовий і надалі продовжувати пом`якшення монетарної політики, якщо економіка країни буде продовжувати слабшати, а інфляція - знижуватися, повідомляє Reuters.

«Залишається можливість того, що послаблення економіки може виявитися більш сильним, ніж очікувалося, і ризики дефляції можуть підвищитися, маючи на увазі необхідність додаткової підтримки», - сказав Б. Бернанке.

Деякі чиновники вважають, що ФРС повинна бути готова надати підтримку економіці, інші висловилися проти, посилаючись на інфляційні ризики.

Уряд України розраховує, що у 2012 році зростання ВВП в країні становитиме 6,5%, зростання виробництва промислової продукції - 8,3%, а інфляція буде в межах 7,9%.

Про це йдеться у проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованої сьогодні урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, перша презентація проекту Держпрограми відбулася сьогодні на засіданні Колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Окрім цього, у 2012 році уряд очікує на підвищення прожиткового мінімуму не менш ніж на 23%, збільшення реальної зарплати на 9%, мінімальної пенсії - не менше, як на 16,2%.

За галузями промисловості, згідно з проектом Держпрограми, зростання виробництва у видобувній промисловості очікується на рівні 4,6%, в енергетичному комплексі – 4,1%, у сільському господарстві – 5,8%, будівництві – 7%, переробній промисловості – 9,4%, у торгівлі – 9,8% у сфері транспорту і зв`язку – 7,5%, за іншими видах економічної діяльності – 5%.

Уряд планує в 2012 році збільшити допомогу при народженні першої дитини до 26,6 тис. грн., другої - до 53,2, третьої - до 106,5 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, представляючи проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

Він зазначив, що соціальні параметри програми розвитку орієнтуються, в першу чергу, на зростання доходів громадян, посилення державних гарантій і базових соціальних стандартів.

Зокрема, проектом програми передбачається підвищення прожиткового мінімуму протягом 2012 року, щонайменше, на 23%, зростання мінімальної пенсії не менше ніж на 16,2%, збільшення реальної заробітної плати на 9%.

Крім того, планується, що розмір державної соціальної допомоги на дітей з малозабезпечених сімей буде підвищено вдвічі.

Уряд планує, що в 2012 році доходи Зведеного бюджету збільшаться на 15,2% - до 434,9 млрд. грн.

Про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованому сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Завдяки економічному зростанню, доходи зведеного бюджету України збільшаться на 15,2% - до 434,9 млрд. грн. …», - зазначається у документі.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-травні 2011 року становило 34 млрд. 047,4 млн. грн. проти 20 млрд. 165,5 млн. грн. за січень-травень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-травні 2011 року прибуток одержали 56,8% підприємств країни – вони завершили січень-травень поточного року з фінансовим результатом 76 млрд. 553,1 млн. грн.

Зі збитком січень-травень завершили 43,2% підприємств України, їх фінрезультат становив 42 млрд. 505,7 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 45,9% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 18 млрд. 247,1 млн. грн. Прибуток одержали 54,1% промислових підприємств – вони завершили період з фінрезультатом 41 млрд. 490,2 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-травень 2011 року становив 23 млрд. 243,1 млн. грн.

Енергетика

Острозька міська рада Рівненщини висловилася категорично проти спорудження нових енергоблоків на сусідній Хмельницькій АЕС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Української народної партії, таке рішення було прийнято на сесії міськради одноголосно.

З пропозицією не підтримувати рішення про добудову третього і четвертого енергоблоків ХАЕС на сесії Острозької міськради виступили, зокрема, депутати від УНП, ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода», які аргументували свою позицію численними загрозами, які несе в собі нарощування додаткових енергетичних потужностей на цій АЕС.

Зокрема, було висловлено думки про те, що у вигідності будівництва нових енергоблоків ніхто так і не переконав жителів прилеглих територій вагомими аргументами. Крім того, в сучасних умовах України нарощування таких потужностей небезпечне не тільки з екологічного, а й технічного боку, якщо зважати на якість будівництва, надійність фундаментів під енергоблоки, забезпеченість необхідною кількістю води тощо.

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-червні скоротили видобуток природного газу на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 9,5 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, у січні-червні видобуток нафти в Україні скоротився на 4,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1,220 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-червні скоротився на 11,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 431,0 тис. тонн, а газу нафтового супутнього збільшився на 8,9% – до 352,0 млн. куб. м.

Виробництво електроенергії в об`єднаній енергосистемі (ОЕС) України в січні-червні становило 96,7 млрд. кВт/год, що на 3,6% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво електроенергії в червні збільшилося на 2,6%, порівняно з червнем 2010 року, до 14,0 млрд. кВт/год.

Кабінет міністрів України включив ПАТ "Миколаївобленерго" і ПАТ "Хмельницькобленерго" до переліку енергогенеруючих і енергозабезпечуючих компаній, держпакети акцій яких підлягають продажу в 2011 році, таким чином, розширивши його з 11 до 13-ти об`єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 13 липня повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА після засідання Кабінету міністрів.

"Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго" вносяться до списку енергооб`єктів, які плануються на приватизацію цього року", - сказав В.МАКУХА.

Кабінет міністрів України своєю постановою відніс сланцевий газ до корисної копалини загальнодержавного значення.

Відповідна постанова Кабміну (№ 718 від 6 липня) оприлюднена на урядовому порталі.

Водночас до корисної копалини загальнодержавного значення Кабмін також відніс і кварцитоподібний пісчаник.

Крім того, Кабмін надав статус корисної копалини загальнодержавного значення нафтовому бітуму замість конденсату.

Соціальна політика

В Україні в червні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 57 чоловік (на 1 січня ц.р. – 88 чоловік).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, на 1 липня 2011 року склало 516 тис. чоловік, що на 49,9 тис. чоловік менше, ніж на 1 червня ц.р.

На 1 липня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 90,5 тис. чоловік (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. чоловік).

В Україні у червні п.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з травнем на 7,8%, або на 43,1 тис. людина, і на 1 липня становило 506,1 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 7,1%, або на 38,8 тис. чол. (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становило 544,9 тис. осіб).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 липня 2011 року становив 1,8% загальної кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 липня п.р. одержували допомогу з безробіття, становило 371,2 тис. осіб, що на 8,6%, або на 24,9 тис. осіб, менше порівняно з даними на 1 червня п.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 липня 2011 р. становила 838,36 грн., що на 21,19 грн. більше, ніж на 1 червня п.р.

Промисловість

Зростання промислового виробництва за підсумками першого півріччя цього року склало 8,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Владимир БАНДУРОВ під час презентації проекту Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, яка відбулася сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Зростання промислового виробництва за підсумками першого півріччя становить 8,7%», - сказав В.БАНДУРОВ.

Він також повідомив, що уряд очікує, що показник зростання ВВП за перше півріччя складе 4,5-5%.

Сільське господарство Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури посвідчення права власності на землю».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 16 червня.

Законом передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, передбачено доповнити кодекс статтею 535.

Відповідно до цієї статті, порушення посадовою особою встановленого законодавством строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Також внесено зміни до Земельного кодексу України.

Цими змінами передбачено, що у разі набуття права власності на земельну ділянку кількома набувачами або у разі відсутності на відповідному державному акті місця для проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку набувачеві або відчужувачеві земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня подання ним до органу, який здійснює видачу зазначеного акта, документів, передбачених законодавством, видається державний акт на право власності на земельну ділянку.

Передбачено, що у разі, якщо нотаріус, який до набрання чинності цим законом посвідчив (видав) зазначений у частині 2 статті 126 Земельного кодексу документ, припинив діяльність, але державний акт на право власності на земельну ділянку органом, який здійснював видачу таких актів, не видано, письмовий запит, передбачений абзацом 1 цього пункту, до органу, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, вилучення державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю або державного акта на право власності на земельну ділянку з державного нотаріального архіву та проставлення на ньому відмітки про перехід права власності на земельну ділянку здійснює державний нотаріус відповідного державного нотаріального архіву. У разі відсутності у справах нотаріуса державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю або державного акта на право власності на земельну ділянку, що видавався її відчужувачу, новому власнику (набувачеві) земельної ділянки видається державний акт на право власності на земельну ділянку протягом 30 календарних днів з дня подання ним до органу, який здійснює видачу державного акта на право власності на земельну ділянку, усіх передбачених законодавством документів.

Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 червня.

Даним законом вносяться зміни до Земельного кодексу України.

Передбачено, що право на створення фермерського господарства має людина, у котрої є документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Також вносяться зміни до Закону “Про фермерське господарство”, відповідно до яких право на створення фермерського господарства має кожен дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство.

Передбачено, що для отримання земельних ділянок для ведення фермерського господарства необхідно до заяви додати документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики.

Українські м`ясомолочні підприємства не відповідають вимогам Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це українським журналістам в Москві сказав сьогодні помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій АЛЕКСЄЄНКО.

«У багатьох випадках люди і підприємства не були готові до того, що проходитиме серйозна інспекція, вони не знали вимог Митного союзу, а технології та інфраструктура підприємств залишали бажати кращого і не відповідали вимогам, які висуваються», - сказав О.АЛЕКСЄЄНКО, коментуючи результати інспекції.

За його словами, «насправді ситуація досить проста», і з нею Росія стикається достатньо часто.

О.АЛЕКСЄЄНКО запевнив, що зовсім недавно була проведена інспекція бразильських підприємств, і були виявлені також дуже серйозні недоліки, що призвели до припинення поставок з трьох штатів Бразилії. «Це десятки підприємств, і вони теж були незадоволені», - сказав представник Россільгоспнагляду. При цьому він підкреслив, що Бразилія провела аудит і сама виключила підприємства, які не в змозі поставляти якісну продукцію.

О.АЛЕКСЄЄНКО вважає, що насамперед має посилити роботу ветеринарна служба в Україні. «Вона має створити умови, щоб підприємства могли виконувати вимоги, які є об`єктивними», - сказав він.

Він відзначив, що українські колеги скаржаться на дуже серйозне недофінансування, а підрозділи на місцях «не завжди активно слухають сигнали з центру».

За його словами, вимоги Митного союзу не робляться жорстокими, уніфікуються і дуже близькі до російських.

О.АЛЕКСЄЄНКО відзначив, що недоліки, які мають українські підприємства, пов`язані з технологічними моментами. Наприклад, були виявлені перетинання «брудних» і «чистих» зон, відсутність дезинфекційних бар`єрів тощо.

При цьому він сподівається, що українська сторона швидко виправить недоліки, оскільки від цього страждають також і одержувачі продукції.

«Думаю, що зовсім швидко, протягом найближчого місяця, ми зможемо відновити поставки з багатьох українських підприємств», - сказав він і додав, що виправити недоліки можна протягом кількох тижнів.

Він відзначив, що імпорт свинини з Китаю також є чинником, який посилює ситуацію.

«Україна імпортує китайську свинину, яку використовують для виробництва м`ясної продукції. Тут в чому велика проблема? Ми, наприклад, імпортуємо з Китаю тільки м`ясо кроля, інше все закрито», - сказав О.АЛЕКСЄЄНКО.

Він пояснив, що Міжнародне епідеміологічне бюро рекомендує не імпортувати продукцію з країн, в яких реєструються серйозні спалахи захворювань протягом календарного року.

Він відзначив, що Україна ввозить свинину, хоча в Китаї минулого року було кілька спалахів ящуру.

(УНІАН)