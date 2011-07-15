ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Молодший» банк Ріната Ахметова заробив понад 2 млн. грн." пише - прибуток Донгорбанку, який разом з ПУМБом і банком «Ренесанс Капітал» входить до групи СКМ Ріната Ахметова, у першому півріччі 2011-го знизився на 38% ...

http://delo.ua/finance/mladshij-bank-rinata-ahmetova-161031/

* * *

Також «Дело» в публікації «Moody's: Українські банки зможуть очиститися від проблемних кредитів за 3-4 роки» пише - на думку аналітиків міжнародного рейтингового агентства Moody's, двом іншим найбільш розвиненим банківським системам на території СНД - російській і казахській - на очищення від проблемних кредитів потрібно 2 і 4-5 років відповідно ...

http://delo.ua/finance/moodys-ukrainskie-banki-smog-161027/

* * *

«Дело» в публікації «Франція стане головною «жертвою» дефолту Італії» пише - в разі розростання боргової кризи на ядро ​​Європи, і зокрема, на Італію, найбільше ризикує постраждати Франція. Банки країни є найбільшими утримувачами італійського державного та приватного боргу ...

http://delo.ua/world/francija-stanet-glavnoj-zhertvo-161003/

* * *

Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Трубопровід переходить межі», в якому пише - Україна знову зіткнулася з проблемами, пов'язаними з прокачуванням нафти по трубопроводу Одеса-Броди. Це сталося внаслідок валютної кризи в Білорусії, який спричинив зупинку Мозирського НПЗ. Щоб уникнути втрат, в Міненерго планують використовувати Одеса-Броди для постачань азербайджанської нафти в Польщу. Але поки цей маршрут нерентабельний і не виключено, що по трубопроводу знову почнуть перекачувати російську нафту в реверсному напрямку ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1678962

* * *

Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Україну взяли на контроль», в якому пише - реформування федеральної митної служби Росії викликало проблеми з проходженням вантажного транспорту на північно-східному кордоні України. На митних пунктах з Росією утворилися черги, які дуже повільно проходять транспортний, санітарний, ветеринарний та фітосанітарний контроль. Перевізники підраховують збитки, а митники з обох сторін не визнають наявності проблеми. Учасники ринку говорять про цілеспрямовану затримку Росією ввезення продуктових вантажів ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1678951

* * *

«Економічні вісті» публікують матеріал «Уряд розмріявся», в якому пишуть - Мінекономрозвитку поставив план АПК - у 2012 році сектор повинен виробити 51 млн. т зернових культур, що є більшим ніж прогнозується цього року на 6-9 млн. т. Учасники ринку вважають це утопією ...

http://finance.eizvestia.com/full/pravitelstvo-razmechtalos

* * *

Також «Економічні вісті» у матеріалі «Ринок зачистять на трьох» пишуть - незважаючи на високі темпи відновлення ринку побутової техніки та електроніки, з нього йдуть гравці. Протягом місяця-двох повністю згорнуть свою діяльність мережі «Техноярмарок» та «Мегамакс», вважають учасники ринку ...

http://markets.eizvestia.com/full/rynok-zachistyat-na-troih

* * *

«Економічні вісті» у матеріалі «З «Лукойлом» наказали домовитися» пишуть - перший віце-прем'єр Андрій Клюєв доручив Міненерговугілля провести переговори з компанією «Лукойл», російським власником Одеського нафтопереробного заводу, про відновлення його роботи. Підприємство, на думку експертів, може бути запущено тільки в результаті політичних домовленостей Москви і Києва ...

http://markets.eizvestia.com/full/s-lukojlom-prikazali-dogovoritsya

* * *

Газета «Сегодня» у публікації «ДАІ хоче незаконно повернути техогляд» пише - юристи кажуть, що такі перевірки заборонені, і загрожують інспекторам кримінальними справами ...

http://www.segodnya.ua/useful/avto/14268028.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «Сільський юрист з України подав до суду на грін-карту» пише - сьогодні відбудеться повторна лотерея по розіграшу грін-карт - імміграційних віз в Америку на 2012 рік. А тим часом група людей з різних країн, у тому числі сільський юрист з України, подали в суд на Держдепартамент США за те, що він скасував підсумки першої лотереї ...

http://www.segodnya.ua/news/14268072.html

* * *

Сайт «УНІАН-економка» в публікації «М'ясомолочні дежавю: Росія "давить" Україну старими методами» пише - Росія заборонила більшості українських підприємств поставки м'ясомолочної продукції. Може, тут справа зовсім не у виробничих недоліках. Так незговірливого сусіда «запрошують» до Митного союзу і вирішують з ним газові питання? ..

http://economics.unian.net/rus/detail/95378

* * *

Так сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Українців позбавлять споживчих кредитів?» Пише - Нацбанк вирішив зробити більш жорсткими правила споживчого кредитування. У кінцевому підсумку це призведе до зростання ставок на позики для населення і скорочення учасників цього ринку, вважають експерти ...

http://economics.unian.net/rus/detail/95329

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації ««Газпром» двічі чемпіон» пише - слідом за угодою з компанією Віктора Вексельберга «Газпром» підписав меморандум з головним гравцем на енергоринку Німеччини - концерном RWE. Для статусу глобальної енергетичної компанії «Газпрому» не вистачає тільки потужностей в Європі ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263961/gazprom_dvazhdy_chempion

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Бензин на 7 руб. дорожче» пишуть - експерти і чиновники Мінтрансу Росії пропонують повністю перекласти на плечі автомобілістів витрати на будівництво та експлуатацію доріг ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263962/benzin_na_7_rub_dorozhe

* * *

Видання «Известия» в публікації «Президент переїде під Звенигород, уряд - у Внуково» подає карту розміщення держустанов на території Нової Столиці Росії. Їх виселять не в єдиний «місто чиновників», як очікувалося, а в різні райони Підмосков'я ...

http://www.izvestia.ru/news/494672

(УНІАН)