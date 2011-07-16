Токіо претендує на проведення літньої Олімпіади-2020

Японська столиця Токіо подала офіційну заявку на право прийняти у себе літню Олімпіаду-2020, повідомляє радіо «Свобода».

Президент японського Національного олімпійського комітету Цунекадзу ТАКЕДА заявив, що Японія хотіла б, аби Ігри 2020 року стали символом відновлення і відродження країни після катастрофічного землетрусу і цунамі.

На право прийняти Олімпіаду в 2020 році претендують також Рим і Мадрид.

Переможець визначиться у вересні 2013 року в Буенос-Айресі.

У 2009 році Токіо програв Ріо-де-Жанейро в боротьбі за право прийняти Олімпіаду- 2016.