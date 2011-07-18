Анонс на 18 липня

* Прес-конференція на тему: «Рейдерські захоплення підприємств: назад у минуле?». Учасники: екс-голова Фонду державного майна України Валентина Семенюк-Самсоненко та директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько.

* Прес-конференція віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса Колесникова на тему: «Підсумки за результатами роботи у І півріччі. План розвитку галузі».

* Прес-конференція на тему: "Чи можливо стратегічне планування в Україні". Учасники: Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Денис Богуш, президент компанії Bohush Communications. Теми: Державні програми на 2012-2014 роки; Регіональні стратегії областей до 2015-2020 років; Стратегічне управління країною - функція влади чи суспільства?.

* Робоча група з підготовки першого засідання Громадської ради при Державному агентстві земельних ресурсів України проведе відкрите засідання Ради.

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